Veľká Británia nezaplatí 100 mld. eur za odchod z EÚ, vyhlásil Davis

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 3. mája (TASR) - Veľká Británia nezaplatí 100 miliárd eur za odchod z Európskej únie (EÚ). Vyhlásil to dnes britský minister pre brexit David Davis v reakcii na článok v renomovanom denníku Financial Times, podľa ktorého bude EÚ žiadať od Londýna túto sumu.Noviny sa pritom odvolávajú na vlastnú analýzu nových striktných podmienok EÚ, ktoré presadzujú najmä Nemecko a Francúzsko. Financial Times tak vo svojom hrubom odhade počítajú s účtom za brexit vo výške približne 100 miliárd eur.Davis dnes pre komerčnú televíznu stanicu ITV povedal, že Británia nebude platiť až 100 miliárd eur. Dodal, že vláda v Londýne podobný účet za brexit od EÚ nikdy nevidela a Spojené kráľovstvo sa chystá podrobne prerokovať s Bruselom svoje práva aj povinnosti.Financial Times napísali, že vyjednávači EÚ vzhľadom na požiadavky členských štátov zrevidovali svoje pôvodné výpočty a maximalizovali výšku finančných záväzkov, ktoré bude Únia od Veľkej Británie žiadať. Sú tam zahrnuté aj príspevky na poľnohospodárstvo a administratívne poplatky EÚ v rokoch 2019 a 2020.