Veľká Morava bola rôznorodá, dominovali v nej dunajskí Slovania

Bratislava 4. júla (TASR) - Veľkú Moravu možno charakterizovať ako politický útvar, pre ktorý bola príznačná vnútorná rôznorodosť, hovorí historik Martin Homza z Katedry slovenských dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.objasnil Homza.Táto časť Európy nebola podľa jeho slov jednoliata ani z kultúrneho či etnického hľadiska.zdôraznil.To je podľa Homzu jeden z dôvodov pre ktoré tu, možno v istom protiklade oproti nemeckým častiam univerzálneho cisárstva Frankov (Rimanov), vznikla politická objednávka oficiálne nazývať tento politický útvar Regnum Sclavorum (Kráľovstvo Slovanov). Tak sa to zachovalo v liste pápeža Štefana V. Svätoplukovi, kráľovi Slovanov, z roku 885.podotkol Homza.Ďalší vývoj v strednej Európe Kráľovstvo Slovanov či Veľká Morava v mnohom ovplyvnila.vysvetlil historik. Dodal, že jeho najvýznamnejšími a najrozvinutejšími územnými subjektmi boli Nitrianske kniežatstvo (Preddunajsko) a Panónske kniežatstvo (Zadunajsko). K nim sa pridružilo Bihorské kniežatstvo s centrom v meste Bihor, spájajúce predtiskú a zátiskú oblasť.konštatoval Homza.Pripomenul aj ďalší rozmer "dedičstva" Veľkej Moravy, ktorým bol osobitý ekonomicko-správny model. Odrážal prienik právnych a ekonomických zvyklostí Franskej ríše druhej polovice 9. storočia, Avarského kaganátu a zvykového práva dunajských Slovanov. "Tento hybridný model, postavený na nespochybniteľnej autorite ústredného vládcu a vojensko-byrokratickom hradskom systéme, v strednej Európe pretrval až do konca 12. storočia. Až vtedy sa naše krajiny pod vplyvom Západu začínajú feudalizovať," vysvetlil historik.Pokiaľ ide o prípadné nové fakty a informácie, ktoré by mohli meniť pohľad odborníkov na Veľkú Moravu, podľa Homzu je málo pravdepodobné, že príde v oblasti písomných prameňov k nejakým novým a zásadným objavom.hovorí Homza.Ďalšie informácie môže priniesť aj hlbšia textová významová analýza staroslovienskych pamiatok, čakajúcich na svoje kritické vydanie, ako sú Život svätého Konštantína Filozofa či Život jeho brata svätého Metoda, prvého arcibiskupa Slovanov. Nápomocná pre poznanie každodenného života našich predkov môže byť aj archeológia.Podľa historika sa mení aj uhol pohľadu na výklad existujúcich prameňovupozornil Homza.Zvýšený záujem sa tiež kladie na vzájomné pôsobenie dunajských Slovanov s Bavormi a Frankami, najmä pokiaľ ide o úlohu Pribinu a jeho syna Koceľa v Nitre i v Blatnohrade.uzavrel Homza.