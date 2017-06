Veľké automobilky ignorujú Trumpove hrozby a investujú v Mexiku

Ilustračná fotografia. Foto: TASR - Erika Ďurčová Foto: TASR - Erika Ďurčová

Mexico City 6. júna (TASR) - Mexiko je mohutnou automobilovou základňou pod južnou hranicou Spojených štátov. Stala sa strategickým odvetvím mexickej ekonomiky. Na výrobe komponentov pre motorové vozidlá a na ich montáži sa podieľa viac ako 875.000 Mexičanov. Pritom podiel automobilového priemyslu na hrubom domácom produkte (HDP) krajiny dosahuje trochu viac ako 3 %. Jeho význam však bude rásť. Až 20 % priamych zahraničných investícií smeruje stále do výroby vozidiel.V produkcii áut je Mexiko na 7. mieste na svete. Do roku 2020 by malo v tomto rebríčku postúpiť o dve priečky.Investorov v dynamicky rastúcom mexickom automobilovom priemysle znepokojil americký prezident Donald Trump vyhlásením, že firmy, ktoré nepresunú výrobu áut do Spojených štátov, zaťaží vysokým dovozným clom. Znervózňujúce bolo aj prezidentovo rozhodnutie, že Severoamerická zóna voľného obchodu (NAFTA) medzi USA, Kanadou a Mexikom nie je pre Washington výhodná. Preto ju bude treba otvoriť a zmeniť.Blízkosť amerického trhu a jednoduchý prístup naň pre výrobcov automobilov viedol k tomu, že až 80 % vozidiel sa z Mexika vyváža smerom na sever.Po Trumpových hrozbách sa zľaklo len vedenie amerického Forda a zastavilo práce na rozostavanom mexickom závode.Koncerny ako General Motors, Fiat-Chrysler, Toyota, Honda, Mercedes-Benz a BMW však chcú pokračovať v pripravených projektoch a nedajú sa od nich odradiť prezidentovými hrozbami.Exportéri varujú pred vznikom paniky vo svojich radoch. Je totiž zbytočná. Ak by totiž Spojené štáty naozaj vystúpili z dohody NAFTA, podľa pravidiel Svetovej obchodnej organizácie (WTO) by clo na autá mohlo byť najviac 2,5 %.Obchod s Mexikom je v mnohých oblastiach výhodný aj pre amerických podnikateľov. V Spojených štátoch napríklad klesá záujem o malé a kompaktné automobily. Tam sa ich výroba stáva slabo ziskovou. Ich produkcia v Mexiku zostáva dosť profitová. Krajina má výhodu nízkych výrobných a iných nákladov.Podľa mnohých expertov sa hrozby amerického prezidenta dostanú do života, ak vôbec, v podstatne menšom rozsahu, než vyznievali počas Trumpovej predvolebnej kampane a aj po jeho bezprostrednom vstupe do Bieleho domu v januári tohto roku.