VEĽKÉ PÁTRANIE: Počas prác v Kráľovej ušiel tento väzeň

Na snímke Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Banskej Bystrici - Kráľovej 17. augusta 2017. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Na snímke 43-ročný väzeň Štefan Boto z Cinobane. Foto: TASR - KR PZ Banská Bystrica Foto: TASR - KR PZ Banská Bystrica

Títo väzni ušli z väzenského zariadenia v SR za posledné dva roky:



28. marca 2017 - Policajti Zboru väzenskej a justičnej stráže a Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach pátrali po väzňovi, ktorý ušiel z výkonu práce v obci Perín-Chym v okrese Košice-okolie. Polícii sa ho v krátkom čase podarilo vypátrať pri bývalom poľnohospodárskom družstve v časti Chym a to aj vďaka občanom priľahlých obcí, respektíve starostom, ktorí poskytli informácie a pomohli pri pátraní.



14. novembra 2016 - V ranných hodinách sa vzdialil z pracoviska s dohľadom mimo väzenského ústavu Košice-Šaca 41-ročný odsúdený väzeň. Pracoval v pekárni. Do výkonu trestu pôvodne nastúpil sám, koniec trestu mal mať 12. septembra 2017. Lehotu na podmienečné prepustenie by splnil dňa 12. marca 2017. Po odsúdenom sa začalo pátrať v súčinnosti s Policajným zborom. Zadržali ho 25. novembra 2016. Spoločné opatrenia na vypátranie väzňa realizovali v súčinnosti zložky Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach a Zboru väzenskej a justičnej stráže.



8. novembra 2016 - V Rimavskej Sobote ušiel väzeň, išiel na lekárske vyšetrenie a nevrátil sa z neho. Išlo o odsúdeného, ktorý si trest odpykával na otvorenom oddelení Sabová, čo je najmiernejšie väzenie. Mužovi sa mal trest skončiť 16. mája 2018. V rámci cezhraničnej spolupráce odsúdeného zadržali v podvečerných hodinách v Maďarsku v obci Ózd.



2. júna 2016 - Počas väzenských prác neďaleko leopoldovskej väznice utiekol väzeň Ľubomír Behan. Za jeho útek boli prepustení traja dozorcovia. Z väznice sa mu podarilo ujsť ráno. Polícii a príslušníkom Zboru väzenskej a justičnej stráže sa ho podarilo zadržať 8. októbra 2016. Úkrytom hľadanej osoby bol rodinný dom na adrese trvalého bydliska otca hľadaného. Na základe tejto informácie príslušníci cieľového pátrania Prezídia Policajného zboru pripravili policajnú akciu na zadržanie hľadaného Ľubomíra. Do policajnej akcie sa zapojili prezidiálni cieľoví pátrači, príslušníci Národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru, policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trnave a psovodi Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave.

Banská Bystrica 17. augusta (TASR) - Z vonkajšieho pracoviska na Zvolenskej ceste ušiel dnes v ranných hodinách 43-ročný väzeň Štefan Boto, ktorý je v súčasnosti v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v banskobystrickej časti Kráľová. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Petra Kováčiková.Polícia žiada občanov o pomoc a spoluprácu pri pátraní po tomto väzňovi, ktorý pochádza z Cinobane v okrese Poltár. Podľa hovorkyne polícia po mužovi intenzívne pátra.