Veľké razie pod Tatrami: Malo sa obchodovať s rádioaktívnymi látkami

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. februára (TASR) – Na viacerých miestach pod Tatrami zasahovali vo štvrtok elitné policajné zložky. Súvisí to s podozreniami z obchodovania s rádioaktívnymi látkami, ktoré presahuje hranice Slovenska. Uviedla to spravodajská televízia TA3, informáciu potvrdila polícia.Popradskí kriminalisti v súčinnosti s policajtmi z Prezídia Policajného zboru a ďalšími špecializovanými útvarmi vo štvrtok v Poprade a Kežmarku vykonali domové prehliadky a prehliadky iných priestorov, informoval prešovský krajský policajný hovorca Daniel Džobanik.Popradský vyšetrovateľ vedie v tejto veci trestné stíhanie pre trestný čin nedovolenej výroby a držby jadrových materiálov, rádioaktívnych látok, vysoko rizikových chemických látok a vysoko rizikových biologických agensov a toxínov a pre trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti.Úkony sa podľa Džobanika súčasne vykonávali v Nemecku.doplnil.Policajné zásahy sa podľa TA3 začali súbežne na troch miestach. V Poprade, v byte talianskeho štátneho príslušníka a na dvoch miestach v Kežmarku – v úrade súdnej exekútorky a v jej rodinnom dome. Polícia pozná Taliana, u ktorého zasahuje, už dlhšie. Stíhala ho pre daňové podvody a neodvedené daňové poistné. Už dlhšie ho podozrievala aj práve z manipulovania s rádioaktívnymi látkami, ktoré malo siahať až do Nemecka.Nemeckým policajným zložkám mali slovenskí policajti poskytnúť informácie, na základe ktorých bolo zadržaných desať kilogramov veľmi čistej a kvalitnej rádioaktívnej látky. Dá sa použiť v zdravotníctve, ale aj na prípravu takzvanej špinavej bomby. Keďže nemeckí kolegovia podozrenie potvrdili, slovenskí policajti šli, doplnila informáciu TA3.