Veľkodistribútori liekov nesúhlasia so systémom oddlžovania nemocníc

Na snímke minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. septembra (TASR) – Systém oddlžovania nemocníc sa okrem dodávateľov zdravotníckych pomôcok nepáči ani veľkodistribútorom liekov. Pripájajú sa preto k otvorenému listu adresovanému ministrovi zdravotníctva Tomášovi Druckerovi (nominant Smeru-SD), ktorý ho kritizuje.List poslali Druckerovi dodávatelia pomôcok združení v asociácii SK+MED, je pre nich neprijateľné, aby bola koncepcia oddlžovania podmienená zľavami.podporuje SK+MED Jozef Pospíšil z Asociácie veľkodistribúcie liekov AVEL.SK+MED tvrdí, že podľa európskej legislatívy a právnej praxe je možné uvažovať nad vzdaním sa príslušenstva, avšak nie istiny. Požadovať nárok na zľavu z istiny zo strany ministerstva zdravotníctva je podľa dodávateľov neprimerané a odporuje to platným právnym princípom.AVEL je takisto za to, aby došlo k úhrade istiny s prípadným vzdaním sa príslušenstva v zmysle európskej legislatívy. Nesúhlasí s tým, že systém oddlžovania uvažuje len s úhradou istiny s diskontom až 20 percent alebo prostredníctvom elektronickej aukcie.Koncept oddlžovania považuje ministerstvo za správny. Drucker oponuje a dodávateľom odkazuje, že v tomto prípade ide o tzv. privatívnu nováciu, kedy dochádza k zániku pôvodného záväzku a vzniká nový. Odmietol, že by šlo o vydupávanie lepších podmienok pre štát. Poukazuje, že dodávatelia v zmluvách s nemocnicami často zohľadňovali aj financovania, teda to, koľko bude trvať, kým ich vyplatia.povedal. Považuje to za férové.Dodávatelia sú najväčšími veriteľmi nemocníc. Štátne nemocnice dlhujú členom SK+MED-u ku koncu druhého štvrťroka 2017 takmer 188 miliónov eur. SK+MED označil koncept oddlžovania za nevýhodný. V materiáli, ktorý v stredu (13.9.) schválila vláda, nedochádza podľa asociácie k žiadnemu zohľadneniu ich požiadaviek.avizoval SK+MED.Na oddlžovanie sa majú využiť peniaze zo štátnych finančných aktív, najviac však 585 miliónov eur. Tento krok musí ešte odsúhlasiť parlament. Oddlžovanie sa má týkať štátnych aj neštátnych zariadení a prebehne vo viacerých etapách.