Veľkú časť Moskvy čaká 15 rokov prestavby. Chruščovky zmiznú

Moskva 6. augusta (TASR) - Významnú časť Moskvy čaká 15 rokov prestavby od základu. Vedenie mesta za aktívnej účasti jeho obyvateľov rozhodlo o zbúraní 5144 zväčša štvorpodlažných obytných domov, takzvaných chruščoviek. Na ich mieste budú stáť moderné vežiaky.Spočiatku sa predpokladalo, že dôjde k zbúraniu asi 4000 bytových domov, ale po diskusii s obyvateľmi ich počet výrazne vzrástol.Z doterajších obydlí sa do nových presťahuje viac ako jeden milión Moskovčanov.Primátor hlavného mesta Sergej Sobjanin na zasadnutí moskovskej rady uviedol, že prestavba by sa mala skončiť v roku 2032, ale vyvinie sa úsilie, aby trvala kratšie. Skrátenie programu však nesmie ísť na úkor kvality nových bytov a občianskej vybavenosti.Hlavná časť prestavby sa dotkne mestskej časti Kuzminki a okrajovo aj niektorých ďalších rajónov.Bytové domy chruščovky sa urýchlene stavali na prelome 50. a 60. rokov, keď bol pri kormidle strany a štátu Nikita Sergejevič Chruščov a bytová kríza v hlavnom meste bola vyhrotená. Mnohé domy sú ešte v pomerne dobrom stave, ale na mnohých sa za takmer 60 rokov pri nedostatočnej údržbe výrazne prejavil zub času.Byty v nových domoch budú mať silnejšie obvodové steny, vyšší strop, väčšie okná, hrubšie priečky medzi bytmi a ráta sa s tým, že si ľudia budú môcť svoj byt za vlastné prostriedky zlepšiť.Na dispozičné riešenie bytových domov sa do tendra s návrhmi prihlásilo 120 architektonických kancelárií. Do užšieho finále sa dostalo 20 z nich. Medzi nimi sú aj zahraničné.Odhadovanú cenu gigantického bytového programu Moskvy ruský zdroj, 1. kanál.ru, neuviedol.