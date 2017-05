Veľkú cenu Eurovízie 2017 získal portugalský spevák Salvador Sobral

Slovensko na súťaži nemalo zastúpenie

Rusko tohtoročnú súťaž bojkotovalo

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

KYJEV 14. mája (WebNoviny.sk) - Portugalský spevák Salvador Sobral zvíťazil vo finále pesničkovej súťaže Eurovízia 2017, ktorá sa konala v noci na nedeľu v hlavnom meste Ukrajiny - Kyjev. Informovala o tom agentúra DPA.Dvadsaťsedemročný Sobral získal najviac bodov (758) so svojou jemnou romantickou baladou "Amar Pelos Dois" (Láska pre oboch), ktorú napísala jeho sestra.Na druhej priečke sa spomedzi 26 finalistov umiestnil mladučký iba 17 ročný spevák reprezentujúci Bulharsko Kristian Kostov s piesňou "Beautiful Mess" (Prekrásny chaos), ktorý dosiahol 615 bodov. Moldavské hudobné trio SunStroke Project s piesňou "Hey Mamma" skončilo tretie so ziskom 374 bodov. Slovensko na súťaži nemalo zastúpenie.Sobral predviedol svoju pieseň za sprievodu jemných sláčikových nástrojov a klavíra. Jeho vystúpenie bolo v kontraste s ostatnými 25 súťažiacimi, ktorých vystúpenia dopĺňali žiariace reflektory, horiace plamene a ďalšie veľkolepé efekty."Hudba nie je ohňostroj, hudba je o pocite," povedal pri preberaní ocenenia Portugalčan.Tohtoročnú pesničkovú súťaž zatienil pretrvávajúci konflikt medzi Ukrajinou a Ruskom. Ukrajinský prezident Petro Porošenko musel svoju plánovanú účasť na podujatí zrušiť po tom, čo na východe Ukrajiny vypukli nepokoje.Rusko tohtoročnú súťaž na Ukrajine bojkotovalo, keďže usporiadateľská krajina zakázala jeho reprezentantke Julii Samojlovovej vstup do krajiny z dôvodu, že v roku 2015 vystupovala na anektovanom Kryme. Moskva navyše odmietla ponuku, aby Samojlovová spievala mimo územia Ukrajiny a jej vystúpenie bolo prenášané cez telemost.Eurovízia (Eurovision Song Contest) sa koná nepretržite od roku 1956 a je jedným z najdlhšie vysielaných televíznych programov na svete. Pôvodným zámerom jej vzniku bolo prispieť k upevneniu vzťahov medzi jednotlivými národmi Európy po druhej svetovej vojne. Súťaž organizuje Európska vysielacia únia (EBU).Podľa pravidiel súťaže je usporiadateľom nasledujúceho ročníka vždy víťazná krajina, takže právo organizovať 63. ročník Eurovízie získalo Portugalsko.Viac k témam: Eurovízia