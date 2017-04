Veľkú cenu SOPK za rok 2016 získali tieto spoločnosti

Na snímke vpravo predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Peter Mihók odovzdáva ocenenie víťazom súťaže Junior Achviement (JA) Slovensko tímu študenstkej firmy FORCE zo Strednej priemyselnej školy v Dubnici nad Váhom. V Bratislave 20. apríla 2017. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. apríla (TASR) - Spoločnosti AGROKARPATY, s.r.o., Plavnica a ZVS holding, a.s., Dubnica nad Váhom sa stali novými nositeľmi ocenenia v rámci súťažeza uplatňovanie etických princípov v podnikaní za rok 2016. Ocenenia predstaviteľom firiem dnes odovzdali v Bratislave pri príležitosti ustanovujúceho Zhromaždenia delegátov Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK).Slovenská obchodná a priemyselná komora od roku 2002 vyhlasuje súťaž Veľká cena SOPK, ktorá je zameraná na dodržiavanie etických princípov v podnikaní. SOPK je pritom jediná podnikateľská inštitúcia na Slovensku, ktorá oceňuje etické správanie sa podnikateľov.Ako zdôraznil predseda SOPK Peter Mihók, súťaž je príležitosťou ukázať širokej podnikateľskej i laickej verejnosti, že podnikať na Slovensku sa dá slušne a korektne, že etika je samozrejmou súčasťou podnikateľského života. Veľká cena SOPK je ocenením korektného správania sa podnikateľov, je ocenením tých, ktorí sú spoľahlivými obchodnými partnermi, majú dôveru svojich zamestnancov, zákazníkov i širokej verejnosti.Do 15. ročníka súťaže za uplatňovanie etických princípov v podnikaníza rok 2016 sa zapojilo 14 spoločností, pričom všetky prihlásené spoločnosti splnili podmienky a kritériá tejto súťaže.Dnes vyhlásili aj víťazov súťaže Junior Achievement Slovensko, n.o. Ocenenie TOP tím Aplikovanej ekonómie je cenou za tvorivosť, odvahu a podnikavosť študentov zapojených do vzdelávacieho programu JA Aplikovaná ekonómia. Nezisková vzdelávacia organizácia JA Slovensko ocenenie udeľuje každoročne študentskej firme na základe výsledkov jej celoročnej práce a umiestnení na súťažiach pri zohľadnení tvorivého a inovatívneho prístupu v riadení firmy.V školskom roku 2016/2017 bolo ocenenie udelené JA firme FORCE zo Strednej priemyselnej školy v Dubnici nad Váhom. Študentská firma FORCE získala ocenenie vďaka zaujímavému produktu – náramku BlikBlikBand, ktorý študenti vyrábali, a vďaka výsledkom, ktoré dosiahli v rámci svojho podnikateľského zámeru a činnosti ich firmy.