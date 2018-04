Veľký Krtíš opravuje fontánu, nová bude mať 11 dýz a dve vodné delá

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Veľký Krtíš 22. apríla (TASR) - Vo Veľkom Krtíši rekonštruujú 25-ročnú fontánu na tamojšom námestí. Jej technológia sa za štvrťstoročie opotrebovala a stala sa nefunkčnou.uviedla pre TASR hovorkyňa Mestského úradu vo Veľkom Krtíši Erika Grega.Nová fontána bude plochá s farebným osvetlením. Pôjde o novodobý typ fontán so samostatnou technologickou časťou. Bude mať 11 dýz a dve vodné delá. Rekonštrukcia vyjde mesto na viac ako 103.725 eur. Do nej sú zahrnuté aj búracie práce, stavebné práce, ako aj realizácia samotnej fontány s technológiou. Plánovaná je aj obnova priestorov okolia fontány. Práce na obnove fontány by mali byť ukončené do 30. júna.