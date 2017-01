Veľmajster Maltézskeho rádu M. Festing po spore s Vatikánom odstúpil

Pápež František (vpravo) a veľmajster Rádu maltézskych rytierov Matthew Festing. Foto: TASR/AP/Riccardo De Luca Foto: TASR/AP/Riccardo De Luca

Rím 25. januára (TASR) - Veľmajster Maltézskeho rádu Matthew Festing odstúpil zo svojej funkcie po spore s Vatikánom. Učinil tak v utorok po stretnutí s pápežom Františkom, ktorý ho o to požiadal. Veľmajstri tejto rytierskej katolíckej a charitatívnej inštitúcie založenej v 11. storočí však zvyčajne slúžia doživotne.uviedol hovorca Maltézskeho rádu so sídlom v Ríme. Ďalším krokom bude formálne podpísanie Festingovho odstúpenia vedením rádu. Inštitúciu bude dočasne viesť jej druhý najvyššie postavený hodnostár - veľkokomtúr, informovala v noci nadnes agentúra Reuters.Festing sa dostal do sporu s Vatikánom po tom, ako jeden z popredných činiteľov rádu, veľkokancelár Albrecht Freiherr von Boeselager, bol v decembri prepustený, pretože povolil používanie kondómov v rámci istého zdravotníckeho projektu pre chudobných. Von Boeselager sa odvolal u pápeža, ktorý vymenoval päťčlennú komisiu.Tá mala prešetriť okolnosti tejto neobvyklej situácie, avšak Festing odmietol s Vatikánom spolupracovať, pričom danú komisiu označil za nelegitímnu.Hoci vodcovia Maltézskeho rádu nie sú duchovnými, skladajú sľub chudoby, celibátu a poslušnosti. Inštitúcia má na celom svete 13.500 členov, 25.000 zamestnancov a 80.000 dobrovoľníkov.