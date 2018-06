Veľtrh vína a destilátov Vinitaly zacielený na digitálne technológie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 11. júna 2018 (WBN/PR) - Už 52. druhý ročník veľtrhu vína a destilátov Vinitaly v talianskej Verone určený nielen vinárom, ale aj majiteľom reštaurácií a všetkým milovníkom vína ponúkne tisíce vzoriek odrôd z celého sveta!Tohtoročný ročník sa ponesie v duchu digitálnych inovácií, ktoré majú uľahčiť komunikáciu a nadväzovanie obchodných stykov naprieč odvetvím. Zahraničným vínam bude venovaná celá jedna hala, kde sa predstavia aj debutanti z netradičných oblastí ako Etiópia, Dánsko, Santo Domingo a ďalší. Z tých tradičnejších potom budú zastúpené vína z Francúzska, Španielska, Portugalska, Maďarska, Južnej Ameriky, Austrálie alebo napríklad z Japonska.Veľmi obľúbená je tiež degustačné zóna, kde možno ochutnať nielen vína, ale rad karibské rumy, vodky, likéry , destiláty. Nepochybne zaujímavá bude tiež ukážka argentínskej produkcie vermutu, ktorý je vyrábaný z hrozna pestovaného v nadmorskej výške 2000 metrov! Chýbať nebudú ani vína organická, z ekologickej či integrovanej produkcie, ktoré budú sústredená do tzv. Vinitalybio Wine Point.Podujatie Vinitaly a mesto, sústredené do historického centra Verony, ponúka prehliadku,pričom každé námestí bude zasvätené jednému talianskemu vinárskemu regiónu. Svoju exkurziu do vinárskeho sveta divov začnú návštevníci na Piazza Bra, kde dostane špeciálny pas, ktorý ich prevedie jednotlivými stanovišťami, ktorých súčasťou budú degustácia vína a ochutnávky obľúbených talianskych delikates ( www.vinitalyandthecity.com ).Výstavné priestory budú k dispozícii aj veľtrhu Sol & Agrifood ( www.solagrifood.com ), ktorý sa zameriava na kvalitu olivových olejov a potravín. Doplní je tiež Enolitech ( www.enolitech.it/en/ ), prehliadka technologických noviniek a dizajnu z oblasti gastronómie.V roku 2017 sa veľtrhu zúčastnilo celkom 128 000 návštevníkov zo 142 krajín sveta a na 32 000 nákupcov z celého sveta, čo bol až 8% nárast oproti roku 2016.