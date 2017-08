Venezuela a Mexiko ponúkajú pomoc zaplavenému Texasu

Hurikán Harvey, ktorý dorazil do texaského mesta Corpus Christi 25. augusta 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Mexiko 31. augusta (TASR) - Venezuela a Mexiko odložili v stredu bokom svoje spory so Spojenými štátmi a ponúkli pomoc ľuďom postihnutým hurikánom Harveym, ktorý spôsobil mohutné povodne v Texase.vyhlásil venezuelský minister zahraničných vecí Jorge Arreaza a informoval o finančnej pomoci vo výške päť miliónov dolárov postihnutým rodinám v Houstone a Corpus Christi.Pomoc prichádza aj napriek nedávnym novým americkým sankciám voči Caracasu a vyjadreniam prezidenta Donalda Trumpa, že nevylučuje "vojenskú možnosť" pri riešení situácie vo Venezuele, ktorá bojuje s veľkou hospodárskou a politickou krízou.Peniaze by mali prísť od firmy Citgo, americkej pobočky venezuelskej štátnej ropnej spoločnosti, ktorá bola tiež cieľom sankcií zo strany USA. Zatiaľ nie je jasné, či Washington ponuku prijme, uvádza agentúra AP.Mexiko, ktorého vzťahy s USA sú tiež napäté v súvislosti s Trumpom presadzovaným hraničným múrom a rokovaniami o dohode o slobodnom obchode NAFTA, taktiež ponúkol Texasanom pomoc.Šéf americkej diplomacie Rex Tillerson, ktorý v stredu rokoval vo Washingtone so svojím mexickým partnerom Luisom Videgarayom, mu poďakoval s tým, že je to "veľmi štedré od Mexika ponúkať pomoc v takomto veľmi, veľmi náročnom čase". "odpovedal Videgaray.