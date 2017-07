Venezuela vyhlásila mexického exprezidenta za nežiaducu osobu

Vicente Fox, archívna snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Caracas 17. júla (TASR) - Venezuela vyhlásila mexického exprezidenta Vicenteho Foxa za nežiaducu osobu. V noci nadnes to na svojom konte na sociálnej sieti Twitter oznámil venezuelský minister zahraničných vecí Samuel Moncada, informovala agentúra AP.Fox v sobotu pricestoval do Venezuely spolu so skupinou bývalých prezidentov latinskoamerických štátov, aby podporili nedeľné referendum opozície proti politike súčasného prezidenta Nicolása Madura. Na tomto hlasovaní sa zúčastnilo viac ako sedem miliónov ľudí, pričom väčšina z nich podporila požiadavky opozície.Moncada oznámil, že ako minister zahraničných vecí vyhlasuje Foxa za personu non grata, pretože, ako sa vyjadril, "zneužil pohostinnosť nášho ľudu... a urazil ho".Moncada súčasne Foxa obvinil, že pricestoval do Venezuely, aby tam šíril násilie a podporil zasahovanie do jej vnútorných záležitostí zo strany cudzích štátov.Moncada na Twitteri oznámil, že Fox už nie je na území Venezuely.napísal Moncada. Agentúra AP poukázala na to, že Moncada neposkytol nijaké dôkazy na podporu svojich obvinení voči Foxovi.Účasť v symbolickom referende podľa analytikov ukázala silnú podporu opozície, ale predsa len to bolo menej než 7,7 milióna hlasov pre opozíciu v parlamentných voľbách v roku 2015 a než 7,5 milióna hlasov, ktoré v roku 2013 vyniesli k moci súčasného prezidenta Nicolása Madura. Opozícia to vysvetľuje tak, že bola schopná zriadiť iba 2000 hlasovacích miestností.Maduro má v pláne usporiadať 30. júla voľby do ústavodarného zhromaždenia, ktoré by malo prepracovať venezuelskú ústavu z roku 1999. Podľa opozície sú tieto voľby organizované tak, aby sa tento orgán naplnil podporovateľmi vlády a dovolil Madurovi eliminovať posledné mechanizmy kontrolujúce jeho vládu.