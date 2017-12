VENEZUELA: Z väzenia prepustili desiatky osôb obvinených zo vzbury

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Caracas 24. decembra (TASR) - Vo Venezuele prepustili na Vianoce desiatky väzňov obvinených z podnecovania vzbury voči tamojšej vláde. S odvolaním sa na vyjadrenie venezuelskej ľudskoprávnej inštitúcie Foro Penal, ktorá poskytuje verejnosti zadarmo právne rady i pomoc, o tom v nedeľu informovala agentúra AP.Riaditeľ Foro Penal Alfredo Romero uviedol, že do nedeľňajšieho rána prepustili úrady 36 väzňov vrátane takých, ktorých doposiaľ neusvedčili zo žiadneho trestného činu. Dovedna 13 z týchto väzňov vyprevádzala ešte v sobotu za účasti televíznych kamier predsedníčka venezuelského ústavodarného zhromaždenia Delcy Rodríguezová, ktorá ich pokarhala za podvratnú činnosť a násilnosti, no zároveň im zaželala veselé Vianoce.Venezuelská vláda podľa agentúry Reuters zároveň v sobotu oznámila, že sa rozhodla prepustiť až 80 väzňov. Tým namiesto pobytu za mrežami uložila alternatívne tresty, ako napríklad verejnoprospešné práce. Romero vládu kritizoval za to, že takúto vianočnú amnestiu neudelila všetkým väzneným aktivistom.Vo Venezuele je podľa údajov inštitúcie Foro Penal väznených stále vyše 200 politických väzňov. Vláda tamojšieho prezidenta Nicolása Madura uväznila mnohých z nich ešte v lete, keď v krajine vrcholila vlna opozičných protestov proti kontroverzne vnímanému novozvolenému ústavodarnému zhromaždeniu. Po následnom upevnení vládnej moci ich začal Caracas pozvoľna prepúšťať, aby dosiahol zmiernenie kritiky zo strany svojich zahraničných partnerov.Medzi najznámejším spomedzi najnovšie prepustených väzňov je napríklad niekdajší starosta mesta Barquisimeto na severozápade Venezuely Alfredo Ramos či volebný poradca venezuelskej opozície Roberto Picón.