Venezuela zakázala po kritickej reportáži španielske vysielanie CNN

Caracas 16. februára (TASR) - Venezuela v stredu zrušila španielske vysielanie americkej televízie CNN v krajine po tom, ako televízia obvinila diplomatov krajiny z predaja pasov členom blízkovýchodnej teroristickej organizácie.Národná telekomunikačná komisia oznámila, že začala sankčné konanie voči CNN pre správy, ktoré považuje za "priamu agresiu" a "hrozbu pre mier a demokratickú stabilitu" Venezuely.Prezident USA Donald Trump v stredu vyzval venezuelského prezidenta Nicolása Madura, aby "okamžite" prepustil z väzenia opozičného vodcu Leopolda Lópeza. Trump zverejnil na Twitteri výzvu spoločne s fotografiou, na ktorej je v Oválnej pracovni Bieleho domu s Lópezovou manželkou Lilian Tintoriovou, s viceprezidentom USA Mikeom Penceom a so senátorom USA Marcom Rubiom.Španielsky kanál CNN informoval v reportáži zo 6. februára o predaji venezuelských pasov ľuďom spájaným s terorizmom a obchodom s drogami. Naznačil, že do predaja pasov na venezuelskej ambasáde v Iraku je zapletený venezuelský viceprezident Tareck El Aissami.Venezuelský prezident v reakcii na to obvinil CNN zo sprisahania voči jeho vláde a ministerka zahraničných vecí Delcy Rodríguezová nazvala reportáž "vedením vojny", ktorej cieľom je zbaviť Madura moci.Zákaz vysielania CNN en Espaňol vo Venezuele je najnovším dôkazom stupňujúceho sa napätia medzi oboma krajinami.Americké ministerstvo financií v pondelok po niekoľkoročnom vyšetrovaní pripísalo El Aissamiho na čierny zoznam údajných obchodníkov s drogami a zmrazilo jeho majetky v USA. Podľa ministerstva to nemá nič spoločné s politikou.López z opozičnej strany Voluntad Popular si odpykáva takmer 14-ročný väzenský trest na základe obvinení, ktoré boli podľa venezuelskej opozície a medzinárodných predstaviteľov motivované politicky.Za vlády Trumpovho predchodcu Baracka Obamu Biely dom opakovane vyzýval na prepustenie Lópeza.