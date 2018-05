Venezuela zvyšuje minimálnu mzdu o 95 %

Na archívnej snímke Nicolás Maduro. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Caracas 1. mája (TASR) - Venezuelský prezident Nicolás Maduro v pondelok (30.4.) oznámil zvýšenie minimálnej mzdy o 95 % pri príležitosti medzinárodného Sviatku práce a pred blížiacimi sa voľbami 20. mája, v ktorých sa bude znovu uchádzať o svoj post.Minimálna mesačná mzda, vrátane poukážok na stravu, sa zvyšuje na 2,6 milióna bolívarov, čo je pri oficiálnom výmennom kurze približne 37 USD (30,63 eura) a 3 USD na čiernom trhu.Maduro vyhlásil, že toto opatrenie pomôže občanom vyrovnať sa so štvorcifernou infláciou v krajine, z ktorej obviňujesľúbil prezident.Opozičný kandidát Henri Falcon povedal, že zvýšenie mzdy len povzbudí rast inflácie, ktorá za 12 mesiacov do konca marca 2018 vyskočila o takmer 9000 %.Pokles cien ropy - hlavného exportného artikla tejto juhoamerickej krajiny - a rýchlo rastúca inflácia prispeli k hlbokej hospodárskej kríze, v dôsledku ktorej státisíce ľudí emigrovali do susedných krajín.Väčšina opozície bude bojkotovať voľby, ktoré Spojené štáty a Európska únia tiež kritizovali ako nedemokratické.(1 EUR = 1,2079 USD)