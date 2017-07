Venezuelská opozícia oznámila ďalší veľký štrajk proti prezidentovi

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Caracas 24. júla (TASR) - V stredu a vo štvrtok sa vo Venezuele uskutoční ďalší generálny štrajk proti snahám prezidenta krajiny Nicolása Madura o revíziu ústavy, oznámila venezuelská opozícia.Opozícia tvrdí, že Maduro novú ústavu zneužije na upevnenie svojho postavenia a zabarikádovanie sa v úrade. Uviedla to dnes agentúra DPA.Ohlásený štrajk sa uskutoční krátko pred voľbami do nového orgánu nazvaného Ústavodarné Zhromaždenie, ktoré sa budú konať 30. júla a ktorého členovia budú mať potom za úlohu pripraviť a uskutočniť revíziu ústavy z roku 1999.Opozícia tvrdí, že voľby sú organizované tak, aby tento orgán obsadili prevažne prívrženci hlavy štátu, čím by sa eliminovali posledné mechanizmy na kontrolu vlády. Okrem domácej opozície na Madura vyvíja tlak aj zahraničie, ktoré chce, aby Maduro kontroverzné voľby zrušil.Viac ako sedem miliónov Venezuelčanov hlasovalo v uplynulom týždni v symbolickom referende proti plánom prezidenta Madura na prepracovanie ústavy. Konanie referenda schválil opozíciou ovládaný parlament a vláda ho označila za nelegitímne.Opozičná aliancia Blok demokratickej jednoty, ktorá má od roku 2015 vo venezuelskom parlamente väčšinu, tvrdí, že podľa ústavy sú výsledky ľudového referenda právne záväzné.Protivládne protesty vo Venezuele trvajú už takmer štyri mesiace. Zahynulo počas nich najmenej 97 ľudí a tisíce ďalších boli zranené alebo zadržané.