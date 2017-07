Venezuelská opozícia vyzvala na generálny štrajk, bude vo štvrtok

Venezuelský prezident Nicolás Maduro Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Caracas 18. júla (TASR) - Opozícia vo Venezuele vyzvala v pondelok na 24-hodinový generálny štrajk, ktorý sa má uskutočniť vo štvrtok. Týmto spôsobom chcú odporcovia prezidenta Nicolása Madura vystupňovať svoj boj proti jeho plánom na zmenu ústavy, uviedla agentúra Reuters.vyhlásil líder opozície Freddy Guevara, narážajúc na výsledky nedeľňajšieho symbolického referenda, v ktorom 98,4 percenta zo 7,6 milióna hlasujúcich odmietlo zmenu základného zákona štátu.Štrajk sa bude konať po takmer štyroch mesiacoch protivládnych demonštrácií, ktoré pri ktorých zahynulo vyše 90 ľudí.Opozícia chce štrajkom tiež vyvinúť tlak na vládu, aby prepustila približne 400 uväznených aktivistov, zaručila nezávislosť parlamentu, v ktorom má v súčasnosti väčšinu, a povolila zahraničnú humanitárnu pomoc pre Venezuelčanov, trpiacich nedostatkom základných tovarov.Maduro má v pláne usporiadať 30. júla voľby do nového orgánu nazvaného Ústavodarné zhromaždenie, ktorý by mal prepracovať venezuelskú ústavu z roku 1999. Opozícia tvrdí, že voľby sú organizované tak, aby tento orgán obsadili prevažne prívrženci hlavy štátu, čím by sa eliminovali posledné mechanizmy na kontrolu vlády.