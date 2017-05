Venezuelská opozícia vyzýva armádu na dialóg

Predseda venezuelského Národného zhromaždenia Julio Borges (uprostred) obklopený zákonodarcami počas brífingu v Caracase, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Caracas 15. mája (TASR) - Predstavitelia venezuelskej opozície vyzvali armádu, aby s nimi začala dialóg s cieľom vyriešiť politickú krízu v krajine. Tieto rokovania chce opozícia viesť aj napriek lojalite ozbrojených síl prezidentovi Nicolásovi Madurovi. Informoval o tom venezuelský denník El Universal.Julio Borges, predseda Národného zhromaždenia, ktoré je vo Venezuele jediným štátnym orgánom ovládaným opozíciou, počas víkendu vyzval ministra obrany Vladimira Padrina Lópeza,Vodcovia venezuelskej opozície sa domnievajú, že Maduro o jeho prívrženci sa uplynulý týždeň stretli s ministrom obrany, aby sa ubezpečili o jeho podpore i lojalite armády pred ustanovujúcim zasadnutím zhromaždenia, ktoré má zmeniť venezuelskú ústavu.uviedol Borges.Venezuela sa od začiatku apríla zmieta vo vlne demonštrácií proti vláde a prezidentovi, ktoré veľmi často prerastajú do konfrontácií s bezpečnostnými zložkami i do rabovania. Za šesť týždňov trvania si protesty vyžiadali najmenej 38 obetí na životoch a stovky zranených.V snahe zastaviť túto krízu vláda podporuje Madurov návrh, aby sa zasadlo Národné ústavodarné zhromaždenie (ANC) a rokovalo o navrhovaných zmenách v ústave. Opozícia tento návrh riešenia odmieta a tvrdí, že zo strany vedenia krajiny ide len o pokus, ako sa vyhnúť vypísaniu nových volieb ako "Napriek odmietaniu tohto návrhu zo strany opozície vláda pokračuje v sérii stretnutí so zástupcami rozličných sektorov venezuelskej spoločnosti.Francúzsky denník Le Figaro napísal, že podľa Madurových plánov má byť polovica z 500 členov ANC vymenovaná rozličnými sociálnymi skupinami obyvateľstva, druhá polovica bude volená na miestnej úrovni. Viacerí analytici v tejto súvislosti upozorňujú, že Maduro môže tento systém zneužiť na to, aby do ANC dostalľudí.