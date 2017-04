Venezuelská opozícia vyzýva na ďalšie protivládne protesty

Protivládni demonštranti pochodujú po diaľnici počas masovej demonštrácie v Caracase. Odporcovia venezuelského prezidenta Nicolása Madura vyzývajú ľudí, aby vyšli do ulíc protestovať. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Caracas 30. apríla (TASR) - Venezuelská opozícia v noci nadnes vyzvala na nové demonštrácie proti diktatúre vlády prezidenta Nicolása Madura, ktoré sa majú konať v Caracase i v ďalších veľkých mestách krajiny.Freddy Guevara, podpredseda parlamentu, ktorý je jedinou inštitúciou s prevahou opozície, vyzval občanov na pochody k sídlam najvyššieho súdu a ústrednej volebnej komisie, "a to v pokoji a rozhodnosti".Podľa jeho vyhlásenia opozícia chce v pondelok, 1. mája, zorganizovať v rovnakom čase niekoľko demonštrácií, a to v Caracase a ďalších veľkých mestách krajiny.Pri demonštráciách opozície vo Venezuele prišlo doteraz o život najmenej 32 ľudí a ďalšie stovky sú zranené. Dôvodom protestov je rozhodnutie najvyššieho súdu o obmedzení právomocí opozíciou ovládaného parlamentu. Medzi požiadavkami opozičných predákov figuruje aj vypísanie predčasných volieb.Venezuela prechádza vážnou politickou a hospodárskou krízou. prezident Maduro obviňuje oponentov zo sprisahania so zahraničím proti jeho socialistickej vláde. Opozícia, naopak, kritizuje autoritársky štýl jeho vládnutia.Vzhľadom na nízke ceny ropy a dlhoročné zlé hospodárenie chýbajú vo Venezuele devízy na dovoz potravín, liekov i iných každodenných potrieb. V krajine je najvyššia inflácia na svete - tento rok by mala dosiahnuť 750 percent.Svoju pomoc pri riešení krízy vo Venezuele ponúkol v noci nadnes, pri návrate z návštevy z Egypta do Vatikánu, aj pápež František, ktorý však uviedol, že táto misia sa môže konať len za veľmi presných podmienok - bližšie ich však nešpecifikoval.Vatikánsky štátny sekretár Pietro Parolin, ktorý pôsobil vo Venezuele ako nuncius, už v decembri zverejnil štyri podmienky: stanovenie harmonogramu volieb, prepustenie väznených opozičných aktivistov, povolenie humanitárnej pomoci zo zahraničia a obnovenie výsad parlamentu.Doterajšie pokusy o pomoc pri riešení politickej krízy vo Venezuele neboli úspešné.