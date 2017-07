Venezuelská tajná služba zadržala sudcu najvyššieho súdu

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Caracas 23. júla (TASR) - Príslušníci venezuelských bezpečnostných zložiek a tajnej služby (SEBIN) dnes zadržali jedného zo sudcov najvyššieho sudu, ktorého tento týždeň do funkcie vymenovali poslanci parlamentu. Príčina zadržania sudcu Ángela Zerpu nie je známa, informoval predseda venezuelského parlamentu Julio Borges.Parlament v piatok vymenoval 33 nových členov najvyššieho súdu, Vláda a najvyšší súd ich však vzápätí zbavili funkcií a ich vymenovanie označili za nelegitímne.Konflikt medzi parlamentom a najvyšším súdom vo Venezuele vypukol po tom, ako bola zákonodarnému zboru odobraná časť jeho funkcií za neúctu k iným vetvám moci. Právomoci parlamentu boli delegované najvyššiemu súdu.Toto rozhodnutie úradov bolo neskôr zrušené, ale prívrženci opozície vyšli do ulíc venezuelských miest, pričom žiadali odstúpenie sudcov najvyššieho súdu a vypísanie predčasných volieb. Najnovšie demonštranti vystupujú aj proti voľbám do ústavodarného zhromaždenia, ktoré má na podnet prezidenta Nicolása Madura revidovať súčasnú ústavu.Najvyšší súd vo Venezuele sa v posledných mesiacoch prakticky úplne podriaďuje vedeniu krajiny a v konflikte s opozíciou stojí na strane prezidenta Madura, keď schvaľuje jeho rozhodnutia a anuluje uznesenia parlamentu.