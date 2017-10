Venezuelský prezident Maduro navštívi Rusko, Bielorusko a Turecko

Venezuelský prezident Nicolás Maduro, archívne foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 3. októbra (TASR) - Venezuelský prezident Nicolás Maduro navštívi tento týždeň Rusko, Bielorusko a Turecko. Podľa vyhlásenia Kremľa sa Maduro v stredu v Moskve stretne s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, informovala dnes spravodajská stanica Slobodná Európa (RFE/RL).Ich dialóg bude zameraný na, ako aj na medzinárodné a regionálne záležitosti.Venezuela sa pred niekoľkými rokmi stala najväčším externým zdrojom surovej ropy pre ruský štátny gigant Rosnefť, ktorý následne poskytol podporu venezuelskému ropnému priemyslu po tom, ako USA začiatkom augusta uvalili na Caracas sankcie, pripomína RFE/RL.Maduro je pozvaný aj na konferenciu Ruský energetický týždeň, ktorá sa koná 3.-7. októbra v Moskve.Venezuelský prezident následne navštívi vo štvrtok Bielorusko, kde bude s najvyššími predstaviteľmi rokovať o vzájomnej spolupráci medzi Minskom a Caracasom v oblasti bytovej výstavby, priemyselného rozvoja a obchodu.Podľa venezuelskej ambasády v Minsku sa Maduro zúčastní aj na slávnostnom odhalení pamätníka venezuelského národného hrdinu Simóna Bolívara, ktorý je symbolom odporu voči európskym mocnostiam a Spojeným štátom.Bieloruský prezident Alexander Lukašenko je taktiež známy výrokmi o tom, že jeho krajina odoláva nátlaku na svoju suverenitu zo strany zahraničných mocností.Maduro odcestuje z Bieloruska do Turecka, kde bude predsedať stretnutiu medzivládneho výboru zameranému naVenezuela má priateľské vzťahy s Ruskom už od vlády zosnulého venezuelského prezidenta Huga Cháveza, ktorý bol taktiež ostro kritizovaný Washingtonom.Spojené štáty uvalili na Venezuelu niekoľko súborov sankčných opatrení, a to najmä v reakcii na vytvorenie ústavodarného zhromaždenia, ktorého členovia boli zvolení v júli. Opozícia to považuje za podvod. Počas protestov proti zhromaždeniu a prepísaniu ústavy zahynulo vo Venezuele vyše 120 ľudí.