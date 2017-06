Venezuelský prezident sľúbil referendum o novej ústave

Venezuelský prezident Nicolás Maduro Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Caracas 2. júna (TASR) - Venezuelský prezident Nicolás Maduro vo štvrtok sľúbil, že usporiada referendum o novej ústave, ktorú navrhuje v reakcii na dva mesiace trvajúce krvavé protivládne protesty.povedal Maduro v televíznom vysielaní.Madurov sľub zaznel v čase, keď ho kritizujú nielen oponenti, ale aj vlastní ľudia vo vláde, podľa ktorých je jeho plán na vytvorenie osobitného zhromaždenia, ktoré by prepracovalo súčasnú ústavu, protidemokratický.Maduro neuviedol, kedy by sa mohlo referendum uskutočniť. Opozícia sa bezprostredne k jeho sľubu nevyjadrila, informovala agentúra Reuters.Protivládne protesty vo Venezuele vypukli začiatkom apríla, odkedy si vyžiadali viac ako 60 mŕtvych a viac ako 1000 zranených.Demonštranti žiadajú predčasné voľby a oslobodenie desiatok politických väzňov. Prezident Nicolás Maduro v súčasnej situácii tvrdí, že jeho politickí oponenti a nepriatelia sa snažia o prevrat za podpory USA.Riešiť zhoršujúcu sa spoločensko-politickú krízu vo Venezuele sa snaží aj Organizácia amerických štátov (OAS), ktorá však na svojom stredajšom stretnutí vo Washingtone nedokázala dospieť k dohode. Niektoré členské krajiny OAS totiž trvajú na tom, že cudzinci nemajú právo zasahovať do vnútorných záležitostí Venezuely. Ministri zahraničných vecí štátov OAS sa preto o niekoľko týždňov zídu opäť.