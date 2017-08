Venezuelský súd vydal zatykač na manžela odbojnej exprokurátorky

Luisa Ortegová Díazová, archívne foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Caracas 17. augusta (TASR) - Venezuelský najvyšší súd nariadil zatknúť manžela z funkcie odvolanej generálnej prokurátorky Luisy Ortegovej Díazovej. Obaja manželia patria k ostrým kritikom venezuelského prezidenta Nicolása Madura.Zatykač na Ortegovej manžela Germána Ferrera bol vydaný po tom, ako ho venezuelské úrady obvinili z vydierania podnikateľov pôsobiacich v sektore ťažby a spracovania ropy, ktorí sú podozriví z korupcie. Ferrer so spoločníkmi takto údajne získal v prepočte asi šesť miliónov dolárov.Nový generálny prokurátor Tarek William Saab uviedol, že FerrerDodal, že požiada ústavodarné zhromaždenie, aby schválilo jeho návrh na odobratie poslaneckej imunity Ferrerovi. Ústavodarné zhromaždenie je zložené z podporovateľov Madurovho režimu, preto sa očakáva, že Saabovej žiadosti vyhovie.Ferrer vo svojom vyhlásení pre miestne médiá odmietol, že by bol podpísal dokumenty, ktoré teraz slúžia ako dôkaz, že si otvoril bankový účet na Bahamách, aby zjednodušil svoje finančné transakcie. Na tento účet mal ukladať sumy získané vydieraním. Ako uviedli vládne zdroje, Ferrer od niektorých podnikateľov údajne žiadal sumy do 600.000 dolárov výmenou za to, že zabezpečí, aby sa skončilo ich vyšetrovanie vo veci korupcie.V súvislosti s Ferrerovým obvinením agenti venezuelskej tajnej polície urobili v noci nadnes prehliadku v jeho dome.Ferrer i jeho manželka boli presvedčenými, teraz sú však veľkými kritikmi prezidenta Madura a jeho vlády.