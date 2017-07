Venus Williamsová nezapríčinila podľa nových dôkazov tragickú nehodu

Na snímke americká tenistka Venus Williamsová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Fort Lauderdale 8. júla (TASR) - Podľa nových dôkazov nezapríčinila americká tenistka Venus Williamsová autonehodu, po ktorej zomrel 78-ročný muž. K zmene prišlo po vzhliadnutí záberov z bezpečnostnej kamery.Svedkovia vyšetrovateľom pôvodne uviedli, že Williamsová prešla so svojou Toyotou na červenú a spôsobila tak nehodu, pri ktorej utrpel vážne zranenia spolujazdec v druhom aute. Jerome Barson zraneniam o dva týždne neskôr v nemocnici podľahol.Nové zábery však dokázali, že Williamsová išla na križovatke na zelenú, keď jej náhle vošlo do jazdnej dráhy auto, preto musela zastaviť. V momente ako sa opäť pohla, do nej vrazilo vozidlo, ktoré šoférovala Barsonova žena Linda.Vyšetrovatelia tak zmenili pôvodný záver, že išlo o Williamsovej chybu. Vinník nehody je momentálne neznámy. Informovala agentúra AP.