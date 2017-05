Verdikt o voľnej karte na Wimbledon sa Šarapovová dozvie v júni

Ruská tenistka Maria Šarapovová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 3. mája (TASR) - Ruská tenistka Maria Šarapovová dúfa, že si tento rok zahrá na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Či dostane voľnú kartu na trávnaté podujatie v All England Clube, sa dozvie najskôr 20. júna po mítingu vedenia turnaja.Šampiónka Wimbledonu z roku 2004 sa na okruh WTA vrátila minulý týždeň po 15-mesačnom treste za doping a v Stuttgarte postúpila do semifinále. V Nemecku štartovala vďaka voľnej karte, rovnako sa vďaka nej predstaví aj na turnajoch v Madride a Ríme. Momentálne je v svetovom rebríčku na 262. mieste. Existuje aj možnosť, že ruská tenistka sa predstaví aj na antukovom Grand Slame v Paríži. Či dostane voľnú kartu na Roland Garros sa dozvie 16. mája.Wimbledon štartuje až 3. júla, čo je najneskorší začiatok turnaja od roku 1895. Šéf exekutívy turnaja Richard Lewis v stredu podľa agentúry AP uviedol, že o držiteľoch voľných kariet rozhodnú na mítingu 20. júna. Šarapovová ešte môže do 22. mája, keď je uzávierka Wimbledonu na základe rebríčka, nazbierať dostatok bodov, aby nepotrebovala voľnú kartu. Britský tenista Andy Murray si myslí, že keď ju bude potrebovať, tak ju dostane.povedal Murray.Ruskú tenistku suspendovali za užívanie meldónia, ktoré brala desať rokov a nevšimla si, že s platnosťou od 1. januára 2016 pribudol medzi zakázané látky.