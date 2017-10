Verdikt v kauze Babiš prináša v spore s ÚPN právnu neistotu

Andrej Babiš Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Košice 12. októbra (TASR) – V súvislosti s dnešným rozhodnutím Ústavného súdu (ÚS) SR, ktorý v kauze sporu Ústavu pamäti národa s českým politikom Andrejom Babišom rozhodol v prospech ÚPN, právny zástupca českého exministra financií poukázal nauviedla vo vyhlásení advokátska kancelária agner & partners.Spor medzi českým politikom a ÚPN sa týka evidencie Babiša vo zväzkoch komunistickej ŠtB ako agenta. Po jeho žalobe na ÚPN okresný a krajský súd v Bratislave v minulosti rozhodli, že Babiš bol evidovaný ako spolupracovník ŠtB neoprávnene. ÚS SR dnes na podnet ÚPN zrušil rozhodnutie Najvyššieho súdu SR a Krajského súdu v Bratislave a vec vrátil krajskému súdu na ďalšie konanie. ÚS sa pritom nestotožnil s doterajšou praxou všeobecných súdov, podľa ktorej bol v sporoch o neoprávnenú evidenciu v zväzkoch ŠtB pasívne legitimovaný ÚPN.uviedla kancelária agner & partners.Podľa ÚS mal súd v danej kauze pred výsluchom bývalých príslušníkov ŠtB, ktorí vypovedali v prospech Babiša, požiadať o zbavenie ich mlčanlivosti. Právnici zastupujúci českého politika pripomenuli, že tieto osoby navrhoval ako svedkov vypočuť ÚPN, ktorý v priebehu konania na okresnom a krajskom súde nikdy nenamietal, že by mali byť zbavené mlčanlivosti. S takouto námietkou prišiel ÚPN až po ukončení súdneho konania na krajskom súde.konštatoval právny zástupca českého politika. ÚPN podľa neho doteraz nepredložil žiadny dôkaz, ktorý by preukazoval, že by Babiš podpísal záväzok k spolupráci s ŠtB.vyhlásila kancelária agner & partners.