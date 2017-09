Verdikt v kauze rukojemníckej drámy v Beslane je právoplatný

Muž kľačí 1. septembra 2009 pred fotografiami vojakov špecialneho nasadenia, ktorých teroristi zastrelili počas školskej rukojemníckej drámy v ruskom meste Beslan. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Štrasburg 19. septembra (TASR) - Verdikt Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) z 13. apríla, ktorým konštatoval, že Rusko zlyhalo pri snahe vyriešiť rukojemnícku drámu v Beslane z roku 2004, je právoplatný. Sudcovia Veľkej komory totiž zamietli žiadosť Ruskej federácie o opätovné preskúmanie kauzy, informovala dnes inštitúcia so sídlom v Štrasburgu.ESĽP v apríli rozhodol, že pri riešení rukojemníckej drámy v Beslane došlo z ruskej strany k "vážnym zlyhaniam". Použitie zbraní ako delá, granátomety a plameňomety ruskými bezpečnostnými zložkami bolo podľa ESĽP neprimerané a prispelo k obetiam medzi rukojemníkmi. Na základe tohto verdiktu, zverejneného na webovej stránke ESĽP, musí Rusko poškodeným zaplatiť finančnú náhradu v celkovej výške zhruba tri milióny eur.Ruské ministerstvo spravodlivosti reagovalo oznámením o podaní odvolania a označením rozsudku ESĽP za neopodstatnený.citovala v apríli z vyhlásenia ruského ministerstva spravodlivosti tlačová agentúra TASS.uviedli vtedy ruské médiá s odvolaním sa na tlačové vyhlásenie tohto orgánu Rady Európy.Zoznam žalobcov v prípade masakry v Beslane obsahoval 409 mien príbuzných obetí či samotných rukojemníkov, ktorí vyviazli so zraneniami.Európsky súd konštatoval, že ruské úrady o zámeroch teroristov zaútočiť na vzdelávacie zariadenie v danom regióne vedeli. Nepodnikli však žiadne náležité opatrenia, aby týchto teroristov zastavili alebo ochránili školu. Úrady dokonca nevydali ani varovanie.ESĽP okrem iného dospel k záveru, že v plánovaní a riadení bezpečnostnej operácie boli "závažné nedostatky", čo viedlo k chybám v rozhodovaní a koordinácii celého zásahu. ESĽP ďalej vyčítal Moskve spôsob, akým viedla vyšetrovanie celej tragédie.V závere trojdňového teroristického útoku na školu v Beslane, ktorý sa začal 1. septembra 2004, zahynulo viac než 330 ľudí vrátane vyše 180 školákov. Stovky ďalších utrpeli zranenia.Do školy preniklo ozbrojené komando islamských extrémistov zo Severného Kaukazu a zajalo približne 1100 rukojemníkov. Dráma sa skončila zásahom ruskej armády, ktorý sprevádzalo niekoľko výbuchov a dlhotrvajúca streľba.Preživší a pozostalí po obetiach z Beslanu sa vzápätí obrátili na ESĽP so žalobami, pričom tvrdili, že zásah ruských bezpečnostných zložiek bol neprimeraný a v jeho dôsledku prišlo o život mnoho dospelých a detí. Rovnako chybne tiež podľa nich Rusi viedli vyjednávanie s teroristami.