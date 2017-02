Verejná knižnica Jána Bocatia bude vzdelávať košických seniorov

Ilustračná snímka Foto: TASR – Štefan Puškáš Ilustračná snímka Foto: TASR – Štefan Puškáš

Košice 18. februára (TASR) - Verejná knižnica Jána Bocatia (VKJB) v Košiciach pripravuje neformálne vzdelávanie ľudí vo vyššom produktívnom a poproduktívnom veku. Aktívne starnutie je podľa riaditeľky VKJB Sone Jakešovej témou úspešného projektu Knižnice pre vzdelávanie 50 plus, ktorý získal finančnú podporu z fondov Európskej únie v rámci programu ERASMUS+.Knižnica v projekte spolupracuje s Moravskosliezskou vedeckou knižnicou v Ostrave a maďarskou Župnou a mestskou knižnicou Františka II. Rákócziho v Miškovci. Projekt, ktorý získal dotáciu 58.750 eur, potrvá do októbra 2018."Podľa zákona o knižniciach je poslaním knižníc popri poskytovaní knižnično-informačných služieb aj podporovanie celoživotného vzdelávania a duchovného rozvoja. Ako centrá kultúry musíme citlivo reagovať na celospoločenské potreby, špecifické záujmy čitateľov a verejnosti. Tomu sa snažíme prispôsobiť aj ponuku vzdelávacích a voľnočasových aktivít," uviedla Jakešová.Spresnila, že v súčasnosti je naliehavou téma nepriaznivého demografického vývoja a starnutie obyvateľov, čo si vyžaduje cielenú prácu s vekovou kategóriou ľudí vo vyššom produktívnom veku. VKJB sa chce tematicky orientovať na ponuku vzdelávacích cyklov zameraných na udržanie a rozvoj mentálnej vitality a zdravia. "Knižnica si kladie za cieľ vytvoriť zázemie pre seba rozvíjajúce aktivity ľudí, podporovanie kreativity a zmysluplné vyplnenie režimu dňa. Sústredí sa aj na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti a zvyšovanie potreby ľudí čítať literatúru, čo má priamy vplyv na udržanie vitálnych schopností do vysokého veku," priblížila riaditeľka VKJB.Podľa Národného programu aktívneho starnutia SR na roky 2014-2020 populačné starnutie predstavuje pre Slovensko jednu z najväčších výziev 21. storočia, ktorá nezvratne zasiahne všetky sféry fungovania spoločnosti. Aj napriek tomu, že v súčasnosti nie sú ešte prejavy starnutia slovenskej populácie také citeľné, vývoj vekovej štruktúry obyvateľov poukazuje na zrýchľovanie procesu starnutia populácie. Ako uvádza národný program, organizácie presadzujúce záujmy a potreby starších ľudí musia byť partnermi pri tvorbe verejných politík. Cieľom je vytvoriť spoločnosť priateľskú ku všetkým vekovým kategóriám, v ktorej budú mať aj starší ľudia vytvorené podmienky na dôstojný aktívny život. Podľa Národného programu aktívneho starnutia je záujem starších ľudí o vzdelávanie v súčasnosti oveľa vyšší, ako sú možnosti tradičných vzdelávacích inštitúcií.