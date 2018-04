Verejné prístavy budú po novom kontrolované i z lode na hladine Dunaja

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. apríla (TASR) - Verejné prístavy budú po novom kontrolované aj z hladiny Dunaja. A to z paluby novej pracovnej lode Merry Fisher 795.Plavidlo si obstarala spoločnosť Verejné prístavy, ktorá spravuje vymedzené územia v prístavoch Bratislava, Komárno a Štúrovo. Vďaka lodi by sa mala zvýšiť kontrola spravovaných území a riadny výber prístavných poplatkov. Spoločnosť podľa hovorcu Martina Kontúra očakáva, že jej vďaka tomu stúpne výber prístavných poplatkov o 62.000 eur v roku 2018.avizoval Kontúr.Počas svojho desaťročného pôsobenia pritom Verejné prístavy nemali takéto plavidlo. Súbežne s kúpou sa tak vyškolili aj zamestnanci spoločnosti na kvalifikovanú obsluhu lode. Plavidlo by malo spoločnosti slúžiť pri zabezpečovaní prevádzky verejných prístavov, tiež jej kontroly a evidencie.