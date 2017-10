Verejné vysoké školy budú môcť pracovať pre štát jednoduchšie

Na archívnej snímke Peter Pellegrini. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 9. októbra (TASR) - Verejné vysoké školy a univerzity budú môcť štátu dodávať svoje expertízy, analýzy či služby jednoduchšie. Vyplýva to z novely zákona o verejnom obstarávaní (VO), ktorá vstúpi do platnosti 1. novembra.Ako dnes informoval komunikačný odbor Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, podpredsedovi vlády Petrovi Pellegrinimu (Smer-SD) sa v novele podarilo presadiť, že všetci verejní obstarávatelia – štát, verejná správa či samosprávy budú môcť akejkoľvek verejnej vysokej škole či univerzite zadať napriamo podlimitnú zákazku či zákazku s nízkou hodnotou, podobne ako to môžu už dlhšie zadávať stredným odborným školám.povedal Pellegrini.dodal podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu.