Verejné zdieľanie bicyklov môže fungovať aj v Košiciach

Systém požičiavania bicyklov funguje aj v Prievidzi. Foto: TASR/Alexandra Moštková Systém požičiavania bicyklov funguje aj v Prievidzi. Foto: TASR/Alexandra Moštková

Košice 17. septembra (TASR) - Košice sa môžu dostať medzi svetové mestá, ktoré využívajú automatický systém krátkodobého zapožičania bicyklov za poplatok, takzvaný bikesharing. Na najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční v pondelok 18. septembra, budú poslanci rokovať okrem iného aj o schválení zámeru obstarania systému formou koncesie na poskytnutie služby.Súhlas mestských poslancov je podľa Moniky Počátkovej z košického magistrátu potrebný na to, aby mesto mohlo pokračovať v zámere zaviesť v meste bikesharing. Táto forma verejného obstarávania umožňuje podľa nej zadefinovať podmienky a spôsob obstarania verejných bicyklov ako celok, ide o takzvanú zmiešanú koncesiu."Jej výhodou je, že minimalizuje riziká z prevádzkovej straty systému ich prenesením na súkromného partnera. Koncesionár má právo využívať rôzne výhody, napr. predaj reklamy prostredníctvom systému verejných bicyklov," vysvetlila Počátková.Automatickú požičovňu bicyklov ponúka pre mesto Košice Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK). Mestské zastupiteľstvo bude rozhodovať o schválení prenájmu častí pozemkov, na ktorých by mali byť vybudované bikesharingové stanovištia. ZSSK má v úmysle realizovať projekt z prostriedkov IROP – výzva na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy, predovšetkým cyklistickej, na celkovom počte prepravených osôb. Termín na podanie žiadosti je 21. september 2017."Mesto Košice si prostredníctvom Žilinskej univerzity nechalo vypracovať štúdiu udržateľnosti projektu. Tá ukázala, že v prvej etape realizácie je najvhodnejšie zaviesť systém, pozostávajúci z 20 staníc a 200 bicyklov, ktoré by mali byť umiestnené pri významných bodoch občianskej vybavenosti v rozmedzí 11 kilometrov štvorcových," povedala Počátková.Predpokladaná výška investície sa pohybuje od 260.000 do 530.000 eur. Odhadované prevádzkové náklady predstavujú takmer 73.000 eur, čo v prepočte na jeden bicykel predstavuje priemernú hodnotu 46 eur za mesiac.Systém verejného zdieľania funguje nepretržite 24 hodín denne a sedem dní v týždni prostredníctvom automatizovanej siete navzájom prepojených stanovíšť. Užívateľ si bicykel požičia na jednom z verejných stanovíšť a vráti ho na ďalšom, ktoré si zvolí.