Verejnoprávne médiá majú povinne informovať ľudí o znečistenom ovzduší

Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. augusta (TASR) – Verejnoprávnym médiám má pribudnúť nová povinnosť informovať ľudí o znečistenom ovzduší. Pokiaľ by v niektorom regióne na Slovensku vznikla smogová situácia, Slovenský hydrometeorologický ústav by im výstrahu bezodkladne poslal. Rovnako aj ministerstvu vnútra, ktoré prostredníctvom informačného systému civilnej ochrany vyrozumie okresné úrady a obce. Vyplýva to z novely zákona o ovzduší, ktorú dnes schválila vláda.povedal šéf envirorezortu László Sólymos (Most-Híd) s tým, že plánovaná legislatívna zmena má informovanie zlepšiť. Má tiež pomôcť riešiť znečistenie ovzdušia.Verejnoprávne médiá by podľa novely mali ľudí informovať o vzniknutej smogovej situácii najneskôr do dvoch hodín od prijatia výstrahy. Rovnako majú priniesť odporúčania na ochranu zdravia z dielne Úradu verejného zdravotníctva SR. Pokiaľ bude smogová situácia pretrvávať, verejnoprávne médiá majú o nej informovať pravidelne, najmenej dvakrát denne - ráno do 07.00 h a popoludní po 17.00 h. Povinnosť informovať majú mať aj obce, a to do šesť hodín od prijatia varovania.Na výstrahu pred smogovou situáciou slúži smogový varovný systém prevádzkovaný Slovenským hydrometeorologickým ústavom (SHMÚ), ktorý má dva stupne. Ak dôjde k smogovej situácii, prvotnú informáciu vydá SHMÚ. Keby šlo o oblasť v blízkosti hraníc, ministerstvo bude mať zase povinnosť informovať Poľsko, Maďarsko a Česko.Novela zákona o ovzduší, ktorá rieši najmä transpozíciu európskych smerníc a problémy z praxe, prináša tiež od budúceho roka nové povinnosti pre prevádzkovateľov veľkých zdrojov znečistenia predkladať údaje do Národného emisného informačného systému. Prevádzkovateľom stredných zdrojov má pribudnúť o rok neskôr. Rovnako zavádza novú povinnosť pre Slovenskú inšpekciu životného prostredia vypracovať a vykonávať monitorovací program pre stredne veľké spaľovacie zariadenia, ako aj pre druhotné palivá.Novela zákona by v prípade súhlasného stanoviska parlamentu a prezidenta by mala platiť od novembra 2017.