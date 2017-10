Verejnoprávne médiá majú povinne informovať o znečistenom ovzduší

Ilustračné foto. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. októbra (TASR) - Verejnoprávnym médiám by mala pribudnúť nová povinnosť informovať ľudí o znečistenom ovzduší. Pokiaľ by v niektorom regióne na Slovensku vznikla smogová situácia, Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) by im výstrahu bezodkladne poslal. Rovnako aj ministerstvu vnútra, ktoré prostredníctvom informačného systému civilnej ochrany vyrozumie okresné úrady a obce. Vyplýva to z návrhu novely zákona o ovzduší, ktorú dnes až na jeden hlas odobrili poslanci z Ústavnoprávneho výboru NR SR. Posledné slovo bude mať októbrové plénum.povedal pred časom šéf envirorezortu László Sólymos (Most-Híd) s tým, že plánovaná legislatívna zmena má informovanie zlepšiť. Má tiež pomôcť riešiť znečistenie ovzdušia.Verejnoprávne médiá by podľa novely mali ľudí informovať o vzniknutej smogovej situácii najneskôr do dvoch hodín od prijatia výstrahy. Rovnako majú priniesť odporúčania na ochranu zdravia z dielne Úradu verejného zdravotníctva SR. Pokiaľ bude smogová situácia pretrvávať, verejnoprávne médiá majú o nej informovať pravidelne, najmenej dvakrát denne - ráno do 07.00 h a popoludní po 17.00 h. Povinnosť informovať majú mať aj obce, a to do šiestich hodín od prijatia varovania.Na výstrahu pred smogovou situáciou slúži smogový varovný systém prevádzkovaný SHMÚ, ktorý má dva stupne. Ak dôjde ku smogovej situácii, prvotnú informáciu vydá ústav. Keby šlo o oblasť v blízkosti hraníc, ministerstvo bude mať zase povinnosť informovať Poľsko, Maďarsko a Česko.Nová legislatíva má zároveň umožniť obciam zriadiť nízkoemisné zóny. Cieľom je znížiť emisie z dopravy a zlepšiť tak kvalitu ovzdušia v mestách a obciach. Do zón budú mať povolený vjazd len vozidlá od určitej emisnej triedy. Autá by museli byť označené plaketou s jej vyznačením. Konkrétne pravidlá si určí mesto alebo obec všeobecne záväzným nariadením. Aby vyhláseniu nízkoemisnej zóny nič nebránilo, nová legislatíva novelizuje aj viacero ďalších dotknutých zákonov.Novela zákona o ovzduší, ktorá rieši najmä transpozíciu európskych smerníc a problémy z praxe, prináša tiež od budúceho roka nové povinnosti pre prevádzkovateľov veľkých zdrojov znečistenia predkladať údaje do Národného emisného informačného systému. Prevádzkovateľom stredných zdrojov má pribudnúť o rok neskôr. Rovnako zavádza novú povinnosť pre Slovenskú inšpekciu životného prostredia vypracovať a vykonávať monitorovací program pre stredne veľké spaľovacie zariadenia, ako aj pre druhotné palivá.