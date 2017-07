Verejnosť môže hlasovať v jubilejnom 15. ročníku súťaže Strom roka

Ilustračné foto Foto: TASR/Alexander Papp Foto: TASR/Alexander Papp

Banská Bystrica 7. júla (TASR) - Do konca septembra môže verejnosť poslať hlas jednému z dvanástich stromov - finalistov ankety Strom roka a podporiť tak jeho ošetrenie. Cieľom ankety, ktorej 15. ročník organizuje Nadácia Ekopolis, je upozorniť na staré, vzácne či ohrozené stromy a vzbudiť záujem ľudí o životné prostredie. Víťazný strom bude reprezentovať Slovensko v súťaži Európsky strom roka.Svoj obľúbený strom do ankety mohli prihlásiť jednotlivci, mestá a obce, školy, firmy alebo organizácie. Komisia vybrala začiatkom júna z 42 prihlásených stromov 12 finalistov.Verejné hlasovanie o víťaza ankety sa začalo vo štvrtok 6. júla na festivale Pohoda v Trenčíne a bude trvať do konca septembra. Hlasovať je možné formou hlasovacieho lístka, sms, na webovej stránke www.ekopolis.sk a aj na facebookovej stránke nadácie.Fotografie a príbehy stromov - finalistov sú uverejnené na webovej stránke Nadácie Ekopolis. V októbri bude súťaž vyhodnotená a strom s najvyšším počtom hlasov získa titul Strom roka 2017.Víťazný strom dostane súčasne odmenu v podobe dendrologického posudku od ISA Slovensko, finančný príspevok na ošetrenie vo výške 300 eur a postúpi do súťaže Európsky strom roka. Stromy, ktoré sa v ankete umiestnia na druhom a treťom mieste rovnako získajú peňažnú sumu 300 eur, ktorá môže byť použitá na ich ošetrenie alebo úpravu okolia.Programový manažér Nadácie Ekopolis Milan Hronec informoval, že už tretí rok bude prebiehať aj súťaž medzi školami v zbere hlasov. Prvé tri školy, ktoré vyzbierajú najviac hlasovacích lístkov, získajú výsadbový materiál v celkovej hodnote 500 eur.