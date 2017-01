Verejnosť môže oddnes využívať podzemnú garáž pri Bratislavskom hrade

Ilustračná snímka Foto: TASR Ilustračná snímka Foto: TASR

Bratislava 27. januára (TASR) - Od dnešného dňa bude pre návštevníkov Bratislavského hradu a objektov v jeho areáli k dispozícii podzemná parkovacia garáž. TASR o tom informoval odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie Národnej rady SR.





"V žiadnom prípade nejde o poslanecké garáže, ale sú určené predovšetkým pre verejnosť. Majú slúžiť všetkým návštevníkom Bratislavského hradu. Či už pôjdu do múzea, alebo na spoločenské a kultúrne podujatia, ktoré sa budú konať v Zimnej jazdiarni a Barokovej záhrade. Vďaka takto vzniknutým parkovacím miestam v podzemí bude celý areál oslobodený od parkujúcich áut a konečne sa stane skutočnou pešou zónou," zdôraznil vedúci Kancelárie NR SR Daniel Guspan.Bezplatné parkovanie v podzemnej garáži budú mať osoby s ťažkým zdravotným postihnutím po predložení príslušného preukazu a parkovacieho preukazu.Vjazd do podzemnej garáže pod Bratislavský hradom je pokračovaním už existujúceho vjazdu do garáží z ulice Palisády pod budovou na Západnej terase.Pre návštevníkov bude otvorená každý deň od 8.00 h do 24.00 h s posledným vjazdom o 23.00 h.





Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR