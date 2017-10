Verejnosť môže pripomienkovať infozákon do utorka

Foto: Ilustračné foto Foto: Ilustračné foto

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. októbra (TASR) - Verejnosť má možnosť pripomienkovať najrozsiahlejšiu novelu infozákona od roku 2000 do utorka 10. októbra 2017. TASR informoval Juraj Rizman z organizácie Via Iuris.Via Iuris pripomína, že Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh rozsiahlej novely zákona o slobodnom prístupe k informáciám.povedal Peter Wilfling, právnik Via Iuris.Mimovládne organizácie tiež presadzujú, aby sa rozšírila informačná povinnosť firiem, ktoré sú ovládané štátom a samosprávami.uviedol Marcel Zajac z Centra pre filantropiu, ktorý je zároveň podpredsedom Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie.Infozákon umožňuje občanom a novinárom získavať informácie o činnosti úradov, politikov, štátnych firiem, o hospodárení s verejnými financiami a prikazuje zverejňovanie zmlúv na internete. Predložený návrh novely obsahuje až 70 zmien a je najrozsiahlejšou zmenou zákona od jeho prijatia v roku 2000.