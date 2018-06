Verejnosť si bude môcť pozrieť záhrady, do ktorých sa bežne nedostane

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. júna (TASR) - V rámci podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad, ktoré bude prebiehať od piatku do nedele (3.6.), bude prezentovaných viac ako 80 verejných či súkromných parkov a záhrad či iných významných plôch zelene zo všetkých krajov Slovenska.uviedla riaditeľka neziskovej organizácie Národný trust Michaela Kubíková, ktorá podujatie organizuje.Hlavný dôraz sa kladie na historické parky a záhrady, ktoré predstavujú nenahraditeľnú súčasť nášho zeleného dedičstva. Súčasťou podujatia je aj prezentácia mnohých ďalších zaujímavých častí zelenej infraštruktúry. Medzi ne patrí napríklad prezentácia certifikovaných ukážkových prírodných záhrad. Do akcie sa tento rok zapája 11 takýchto záhrad.Pozvánka na podujatia v Bratislave sa uskutoční vo forme netradičnej Kvetinovej cyklojazdy. Tá sa uskutoční v piatok so začiatkom o 17.30 h na Kamennom námestí. Lektorované prehliadky a program je pre návštevníkov podujatia hlavného mesta pripravený na sobotu (2.6.) a nedeľu (3.6.) v 23 lokalitách.Súčasťou programu v Bratislave je i prezentácia nových a obnovených parkov a záhrad, ako napríklad Športparku Jama, Gaštanice na Kolibe, Parku Novej Cvernovky či Panorama Parku.povedala Kubíková.V rámci podujatia bude prezentovaná aj bývalá slávna záhrada rodiny Pálffyovcov či unikátna Lisztova záhrada, kde je pre návštevníkov okrem samotných prehliadok pripravený aj kultúrny program v podobe divadelného predstavenia pre deti a hudobného vystúpenia.Podujatie sa uskutoční na viacerých miestach krajiny. V Modre sa bude niesť v znamení prírodných záhrad. Návštevníci sa 9. júna budú môcť prejsť okruhom 18 najmä súkromných záhrad a zúčastniť sa na programe. Do akcie sa s prehliadkami a programom zapájajú aj arboréta, ako je napríklad Lesnícke arborétum Kysihýbel v Banskej Štiavnici či najvyššie položené arborétum v strednej Európe – Arborétum v Liptovskom Hrádku.Organizátori podujatia v Spišskej Novej Vsi pripravili program, v ktorom bude prezentovaných päť zaujímavých zelených i historických lokalít – Park najdlhšieho šošovkovitého námestia v Spišskej Novej Vsi, historický park v Markušovciach, Madaras park, Záhrada umenia v Galérii umelcov Spiša či Židovský cintorín.Prvýkrát sa do podujatia zapájajú historická záhrada pri kaštieli v Petrovanoch a nedávno obnovená súkromná chránená historická záhrada pri kúrii v Koniarovciach.Myšlienka otvárania parkov a záhrad a sprístupňovania ich hodnôt verejnosti sa realizuje vo viacerých krajinách na svete.