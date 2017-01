Verejnú zbierku na pomoc ľuďom bez domova vyhlásil aj Ružinov

Ilustračná snímka Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 25. januára (TASR) – Pomôcť v pretrvávajúcom mrazivom počasí ľudom bez domova sa rozhodol aj bratislavský Ružinov. Ten v týchto dňoch organizuje verejnú materiálovú zbierku, ktorá potrvá do nedele 29. januára. TASR o tom informovala hovorkyňa Ružinova Marianna Šebová.V rámci zbierky môžu obyvatelia priniesť deky či oblečenie, ako napríklad ponožky, rukavice, mužské zimné topánky veľkosti 41+, zimné vetrovky či mužskú spodnú bielizeň. Pomôžu aj suché trvanlivé potraviny - cestoviny, cukor a strukoviny. Veci je potrebné priniesť do Domu kultúry Ružinov na Ružinovskej ulici, odkiaľ poputujú do neziskovej organizácie DePaul Slovensko.Podobnú zbierku zorganizovala aj Petržalka. Ľudia doniesli najmä vetrovky, otepľovacie overaly, čiapky, rukavice, pulóvre, ale aj paplóny, vankúše a spacie vaky. Sociálne oddelenie petržalského miestneho úradu zároveň v tejto súvislosti bezdomovcov pravidelne monitoruje, v chladných dňoch dvakrát do týždňa. Prístrešie, nocľah a možnosť hygieny im obzvlášť v týchto dňoch ponúka aj organizácia Misionárky lásky Betlehem na Rovniankovej ulici.Výzvu na pomoc ľuďom bez domova vyhlásilo tiež hlavné mesto. V rámci nej sa podarilo vyzbierať najmä teplé oblečenie a obuv, ale aj paplóny, vankúše, deky či spacie vaky a taktiež zdravotnícky materiál, trvanlivé potraviny a drogistický tovar. O vyzbierané veci prejavili záujem neziskové organizácie a občianske združenia pracujúce s ľuďmi bez domova. Medzi nimi napr. občianske združenie Vagus, mestská nocľaháreň Mea Culpa, OZ Domov pre každého alebo nezisková organizácia Domov svätého Jána z Boha.