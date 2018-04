Verešová: Denne zomrie 8 kresťanov pre svoje náboženské presvedčenie

Na archívnej snímke Anna Verešová. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. apríla (TASR) – Každý deň zomrie vo svete osem kresťanov pre svoje náboženské presvedčenie. Uviedla to v pondelok počas tlačovej konferencie v Bratislave poslankyňa Národnej rady (NR) SR Anna Verešová (OĽaNO). Riaditeľ organizácie Open Doors, ktorá monitoruje tento problém, Michel Varton priblížil, že vo svete čelí prenasledovaniu okolo 250 miliónov kresťanov, čo znamená, že z celkového počtu veriacich ide o jedného z 12 kresťanov.uviedol Varton. Poznamenal, že za posledných päť rokov počet prenasledovaných ľudí kvôli viere stúpa.Najproblematickejšia situácia je v Severnej Kórei.priblížil Varton. Konkretizoval, že v momente, keď niekto príde na to, že veríte v Boha, týchto ľudí posielajú do táborov smrti.objasnil.V 40 z 50 najviac problematických krajín koreň prenasledovania pramení z radikálneho islamu.povedal riaditeľ Open Doors. Za problematickú krajinu označil aj Keňu, najmä na hraniciach so Somálskom.doplnil.Správu o prenasledovaní kresťanov vo svete sa zaoberajú predstavitelia Open Doors počas pondelkovej konferencie s názvom Osem prázdnych stoličiek v priestoroch NR Bratislave.povedala Verešová.Pripomenula, že Slováci sú národ, ktorý je citlivý na tieto skutočnosti. Poukázala na historické súvislosti, keď zhruba pred troma desaťročiami boli Slováci národom, ktorý tento problém zažíval. Podľa europoslanca Branislava Škripeka sa osem zavraždených kresťanov môže javiť ako číslo, ale za každým číslom je človek, a nielen vzdialená skutočnosť.