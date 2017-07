Verhofstadt: EP bude mať právo odmietnuť dohodu o brexite

Guy Verhofstadt Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 10. júla (TASR) - Hlavný vyjednávač Európskeho parlamentu (EP) pre brexit Guy Verhofstadt dnes upozornil, že plán britskej vlády týkajúci sa práv európskych občanov po odchode Spojeného kráľovstva z EÚ neponúka "ani zďaleka" to, čo si zaslúžia občania iných krajín Únie žijúci v Británii, a dokonca im dáva menej práv, než budú mať britskí občania na území Európskej únie.Líder politickej skupiny liberálov a demokratov v EP (ALDE) v správe pre médiá, ktorú okrem neho podpísali štyria šéfovia najhlavnejších politických frakcií v europarlamente - spolu predstavujú dve tretiny hlasov -, označil ponuku britskej premiérky Theresy Mayovej týkajúcu sa práv Európanov v Británii po brexite za "sklamanie".Verhofstadt zároveň pripomenul, že zákonodarný zbor EÚ bude mať právomoc odmietnuť akúkoľvek dohodu o brexite, pričom podľa jeho slov europoslanci neodobria žiadne opatrenia, ktoré by znížili úroveň súčasných práv Európanov v Spojenom kráľovstve.Signatári spoločného listu, ktorý poslali aj hlavnému vyjednávačovi EÚ pre brexit Michelovi Barnierovi, v tejto súvislosti uviedli, že návrh z Londýna povedie k zvýšeniu byrokracie a neistoty pre vyše tri milióny občanov EÚ v Británii. Zároveň upozornili, že ponuka EÚ v tejto oblasti je jasná a presná a sľubuje všetkým občanom, vrátane Britov žijúcim v Únii, rovnaké zaobchádzanie a udržanie všetkých práv, ktorými disponujú už dnes.Britská premiérka 26. júna na pôde britského parlamentu uistila, že žiaden občan členských krajín EÚ, ktorý sa legálne zdržiava v Spojenom kráľovstve, nebude musieť túto krajinu v dôsledku brexitu opustiť - po brexite však bude musieť zažiadať o nový právny štatút.Verhofstadt v rozhovore pre britskú spravodajskú stanicu BBC uviedol, že s týmto návrhom nesúhlasí, lebo pre Európanov v Spojenom kráľovstve vytvára kategóriu "občianstva druhej triedy", keďže ich práva budú voči súčasnému stavu bezdôvodne zmenšené.Opätovne pripomenul význam europarlamentu s jeho právom veta voči dohode o brexite, čo sa môže prejaviť začiatkom roka 2019, keď by mali rokovania medzi Bruselom a Londýnom finalizovať.odkázal Verhofstadt do Londýna.Lídri hlavných politických skupín v EP v spoločnom liste upozornili, žePodľa ich vyjadrenia je to otázka základných práv a hodnôt, ktoré sú stredobodom európskeho integračného projektu.