Verhofstadt žiada, aby Grécko nevydalo osem dôstojníkov do Turecka

Brusel 9. januára (TASR) - Bývalý belgický premiér a líder skupiny liberálov a demokratov v Európskom parlamente (ALDE) Guy Verhofstadt vyzval dnes v otvorenom liste predsedu gréckej vlády Alexisa Tsiprasa, aby jeho krajina nevydala do Turecka ôsmich armádnych dôstojníkov, ktorí po vlaňajšom pokuse o vojenský prevrat požiadali o azyl v susednom Grécku.O osude tureckých vojakov má v utorok rozhodnúť grécky najvyšší súd.V liste pre Tsiprasa líder ALDE pripomenul základné princípy, ktoré zdieľajú všetky členské krajiny Európskej únie a ktoré ich zaväzujú nevydávať žiadne osoby, bez ohľadu na mieru ich previnenia, do ich domovskej krajiny, ak im hrozí, že budú vystavené mučeniu alebo akémukoľvek neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu.Krajiny EÚ k tomuto zaväzuje Článok 19 Charty základných práv Európskej únie." uviedol Verhofstadt vo svojom liste pre šéfa gréckej vlády. Zdôraznil, že ide o obavy, ktoré boli vyjadrené aj Európskou komisiou a komisárom Rady Európy pre ľudské práva.Verhofstadt v závere svojho listu, ktorý poskytol aj médiám, vyjadril nádej, že zodpovedné grécke orgány sa budú riadiť uvedenými zásadami pri rozhodovaní o osude ôsmich tureckých dôstojníkov.Medzi týmito dôstojníkmi sa nachádzajú dvaja majori, traja kapitáni a dvaja seržanti. Všetci sa na palube vojenského vrtuľníka Black Hawk rozhodli hľadať útočisko v Grécku po zmarení pokusu o vojenský prevrat v noci z 15. na 16. júla 2016. Dôstojníci popierajú akékoľvek spojenie so zmareným vojenským pučom.