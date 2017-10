Veria mu aj po fiasku: Jarolím povedie ČR aj v kvalifikácii EURO 2020

Tréner Karel Jarolím. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Praha 16. októbra (TASR) - Tréner českej futbalovej reprezentácie Karel Jarolím povedie národný tím do konca kvalifikácie o postup na ME 2020. Rozhodlo o tom rokovanie vedenia Českej futbalovej asociácie (FAČR) so samotným koučom.vyhlásil podpredseda FAČR Roman Berbr pre portál idnes.cz.Na Jarolímovu adresu sa po neúspešnej kvalifikácii MS 2018 zniesla vlna kritiky. Český kouč musel čeliť aj obvineniam, že zápasovú nomináciu skladal pod nátlakom agentov niektorých hráčov. Napokon sa so zväzovými predstaviteľmi spoločne dohodli, že zmluvu dodrží a národné mužstvo povedie až do konca ďalšieho kvalifikačného cyklu.oznámila asociácia.