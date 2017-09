Veriaci sa s biskupom Š. Vrablecom rozlúčia v trnavskej katedrále

Štefan Vrablec, archívna snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Trnava 6. septembra (TASR) – Rozlúčka so zosnulým pomocným bratislavsko-trnavským biskupom Štefanom Vrablecom, ktorý zomrel vo veku 92 rokov, je pripravená na štvrtok 7. septembra od 8.30 h v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave. O 10. hodine sa uskutoční omša, zosnulého pochovajú popoludní v Závode pri Nitre.Hlavným celebrantom zádušnej omše v trnavskej katedrále bude bratislavský arcibiskup – metropolita Stanislav Zvolenský, ktorý sa v homílii prihovorí ako predseda Konferencie biskupov Slovenska. Informuje o tom hovorca Arcibiskupského úradu v Trnave Dušan Kolenčík. Po bohoslužbe odvezú jeho telesné pozostatky do farnosti Závod, odkiaľ pochádzal.Štefan Vrablec sa narodil 21. februára 1925 v Závode, v roku 1950 bol v Ríme vysvätený za kňaza. Pre totalitný režim sa z Talianska nemohol vrátiť, a tak sa v roku 1951 stáva kaplánom v Cesio Maggiore. Pôsobil na viacerých miestach, od roku 1967 aj ako redaktor vydavateľstva SÚSCM v Ríme. V roku 1992 sa stal riaditeľom Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme. V júli 1998 bol v Šaštíne konsekrovaný za biskupa, pôsobil vo funkcii do roku 2004. Na zaslúženom odpočinku žil najprv v Trnave, neskôr v Nitre.