Veriaci si pripomenú 770. výročie pútí na Mariánsku horu v Levoči

Mariánska púť v Levoči,archívne foto. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Levoča 23. júna (TASR) – Počas Levočskej púte na Mariánsku horu v Levoči si veriaci v tomto roku pripomenú 770. výročie pútí na toto miesto. Príprava pred hlavným programom, ktorý bude počas víkendu (1. – 2. 7.), začne už túto nedeľu (25.6.) omšou o 14.30 h, ktorú celebruje Anton Ziolkovský.Otváraciu odpustovú svätú omšu v sobotu 1. júla bude celebrovať František Dlugoš o 17.00 h, po nej bude nasledovať liturgia východného obradu, ktorú povedie pomocný biskup Prešovskej archieparchie Milan Lach. Vo večerných hodinách vystúpi ľudová skupina Kysucký prameň. V priebehu oboch dní sa budú môcť pútnici vyspovedať.O polnoci v sobotu 1. júla sa uskutoční omša za účasti mladých, po nej bude v nedeľu (2.7.) o 3.30 h ráno nasledovať pobožnosť krížovej cestypovedal moderátor levočskej púte Jozef Lapšanský. Modlitbu sv. ruženca povedie spišský diecézny biskup Štefan Sečka. Hlavným celebrantom slávnostnej odpustovej omše bude kardinál Mauro Piacenza, ktorý je hlavným pápežským penitenciárom.priblížil Lapšanský. Podľa jeho ďalších slov sa nestáva často, aby hlavný celebrant takto oslovoval kresťanov v súvislosti s Levočskou púťou.Počas konania najstaršej púte na východnom Slovensku bude v Levoči platiť osobitný dopravný režim.uviedol náčelník mestskej polície Levoča Ján Novák. Na ostatných uliciach budú pracovníci parkovísk usmerňovať dopravu a odkláňať ju na vyhradené parkoviská. Ako doplnil, minulý rok bolo parkovacích miest dosť, keďže púť bola rozdelená na tri dni, a to vo štvrtok, sobotu a nedeľu.doplnil Novák. Premávať bude aj kyvadlová doprava zo zastávky neďaleko zimného štadióna od 7.00 do 12.00 h a následne bude ľudí zvážať naspäť do Levoče.