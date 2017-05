Veriaci z Nitry slávili omšu netradične. V ruinách kláštorného kostola

Ruiny kláštorného Kostola svätého Jozefa pod Zoborom Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Nitra 25. mája (TASR) – Veriaci z Nitry a okolia slávili dnes Nanebovstúpenie Pána. Svätej omši predsedal titulárny zoborský opát Ladislav Belás. Svätá omša sa uskutočnila v netradičných priestoroch, v ruinách kláštorného Kostola svätého Jozefa pod Zoborom.skonštatoval hovorca Biskupstva Nitra Miroslav Lyko. Do presbytéria kláštorného kostola zhotovil sochár Jaroslav Halmo sochu svätého Svorada, patróna Nitry a Nitrianskej diecézy, a obetný stôl z pieskovca pochádzajúceho z lomu Králiky pri Banskej Bystrici.Kamaldulský Kláštor svätého Jozefa dal v roku 1782 zatvoriť v rámci svojich reforiem cisár Jozef II., najstarší syn cisárovnej Márie Terézie. Od tých čias kostol, príbytky mníchov i areál chátrali. Dodnes sa zachovala iba hlavná kláštorná budova, ktorá je majetkom rímskokatolíckej cirkvi a využíva ju Špecializovaná nemocnica sv. Svorada na Zobore. Celý areál nemocnice je vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku pod názvom Archeologické nálezisko kláštor kamaldulov. História tejto lokality siaha až do obdobia Veľkej Moravy, do 9. storočia. Benediktíni tu zriadili prvý kláštor v Uhorsku. Kláštor svätého Hypolita bol od 9. do 15. storočia významným duchovným, administratívnym i kultúrnym centrom.