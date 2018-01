Verím, že protesty sa skončia o pár dní, povedal Rúhaní Erdoganovi

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ankara/Teherán 3. januára (TASR) - Iránsky prezident Hasan Rúhání verí, že protivládne protesty v Iráne sa skončia v priebehu niekoľkých nasledujúcich dní. Rúhaní to v telefonickom rozhovore povedal svojmu tureckému kolegovi Recepovi Tayyipovi Erdoganovi, informovala v stredu Erdoganova kancelária.Rúhaní zaujal podľa Erdogana správny postoj vyjadrením, podľa ktorého by sa demonštranti počas uplatňovania svojho práva na mierové protesty nemali dopúšťať porušovania zákona, uviedla s odvolaním sa na svoj zdroj agentúra Reuters.Irán zažíva od minulého štvrtka (28. decembra) vlnu protestov proti ekonomickej politike vlády, na ktorých však zaznievajú i politické požiadavky. Násilné zrážky si vyžiadali už najmenej 20 mŕtvych a ďalšie stovky osôb zadržala polícia. V stredu navyše vyšli do ulíc aj podporovatelia vlády.