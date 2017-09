Veritelia Air Berlin vybrali Lufthansu a EasyJet za možných kupcov

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt nad Mohanom 22. septembra (TASR) - Veritelia aerolínií Air Berlin vybrali nemeckú leteckú spoločnosť Lufthansa a britskú EasyJet za potenciálnych kupcov jej leteckej divízie v rámci konkurzného konania. Budú s nimi rokovať počas nasledujúcich troch týždňov.Air Berlin vo štvrtok (21.9.) vo svojom vyhlásení uviedli, že môže dôjsť ", keďže rokovania o ostatných aktívach Air Berlin, ako je napríklad údržba lietadiel, so zvyšnými záujemcami budú pokračovať.Spoločnosť Air Berlin, ktorá má približne 8000 zamestnancov a prevádzkuje 144 väčšinou prenajatých lietadiel, vyhlásila v auguste platobnú neschopnosť po tom, ako jej kľúčový akcionár Etihad Airways po rokoch strát zastavil financovanie aerolínií. Dva zdroje oboznámené s touto záležitosťou tvrdia, že Lufthansa by mala prevziať veľkú časť krachujúcich aerolínií.Generálny riaditeľ Lufthansy už predtým povedal, že dopravca by si chcel zabezpečiť 38 posádok lietadiel, ktoré si prenajal od Air Berlin, a zaujíma sa o ďalších 20 až 40 lietadiel, ktoré premávajú na kratších linkách.Aerolínie Air Berlin uviedli, že rokovania s Lufthansou a EasyJetom budú pokračovať až do 12. októbra. To znamená, že dozorná rada Air Berlin nemôže urobiť konečné rozhodnutie 25. septembra, ako sa očakávalo.Vyhliadky na získanie prístupu k lukratívnym vzletovým a pristávacím slotom Air Berlin vzbudili záujem aj ďalších investorov, vrátane bývalého pretekára Formuly 1 Nikiho Laudu, nemeckej leteckej spoločnosti Condor, ktorú vlastní cestovná kancelária Thomas Cook či bohatého nemeckého investora Hansa Rudolfa Wöhra.Podľa dvoch nemenovaných zdrojov aj spoločnosť IAG, ktorá vlastní British Airways a aerolínie Aer Lingus, sa pripojila k záujemcom o kúpu časti alebo celej Air Berlin.Kupci sa obzvlášť zaujímali o dcérsku spoločnosť Niki, ktorá premáva na kratších linkách z Nemecka a Rakúska do obľúbených turistických destinácií.Konečný termín pre predloženie ponúk na kúpu divízie údržby s približne 850 zamestnancami, bol predĺžený do 6. októbra.Lufthansa a EasyJet sa odmietli k správe vyjadriť.