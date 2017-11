Veritelia budú povinne overovať príjem spotrebiteľa cez SP

Na archívnej snímke sídlo Európskej centrálnej banky vo Frankfurte. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 2. novembra (TASR) - Finančné inštitúcie majú dôslednejšie preverovať schopnosť klienta splácať úver. Príjem ľudí budú musieť všetci veritelia povinne overovať prostredníctvom Sociálnej poisťovne (SP). Vyplýva to z novely zákona o bankách, ktorú podpísal prezident SR Andrej Kiska.Spotrebiteľské úvery tvoria významný podiel na celkovom poskytovaní úverov v rámci slovenskej ekonomiky. Už vlani Národná banka Slovenska (NBS) avizovala, že je potrebné v súvislosti s rastúcim objemom úverov prijať opatrenia, ktoré majú ochrániť bankový sektor pred možnými rizikami. Povinnosť overovať príjem spotrebiteľov prostredníctvom SP doteraz nebola zakotvená v legislatíve.Banky overovanie príjmu cez SP využívajú už od roku 2007 na základe zmlúv, ostatní veritelia však nie.priblížilo Ministerstvo financií (MF) SR.Overovanie informácií o príjme je podľa rezortu nevyhnutné pre správne posúdenie schopnosti klienta splácať spotrebiteľský úver. Cieľom opatrenia je, aby boli veritelia obozretnejší pri poskytovaní spotrebiteľských úverov a úverov na bývanie. Toto opatrenie má ochrániť aj samotného spotrebiteľa pred úverom, ktorý by nebol schopný splácať.uvádza sa v novele.Sociálna poisťovňa bude tieto informácie overovať na základe dopytu finančných inštitúcií za odplatu.priblížilo MF SR. Súbor otázok o príjme spotrebiteľa určí všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá rezort financií.Novelou zákona upravuje aj doterajšie financovanie hypotekárneho bankovníctva prostredníctvom vydávania hypotekárnych záložných listov. Tie budú po novom nahradené krytými dlhopismi, ktorých celková hodnota bude krytá podkladovými aktívami, ktorými sú hypotekárne úvery. Toto opatrenie má zlepšiť stabilitu financovania bánk, zároveň má prispieť k rozvoju slovenského kapitálového trhu a posilniť ochranu a právnu istotu investorov. V novom režime bude oprávnená vydávať kryté dlhopisy len banka so sídlom v Slovenskej republike, a to na základe predchádzajúceho súhlasu.